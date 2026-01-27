„Zgodą małe rzeczy wzrastają, niezgodą największe upadają”.
Rządy buduje się mozolnie, a upadają błyskawicznie. Przemijają, a słowa, jak: „Panowie, policzmy się”, pozostają publicznym bagażem polityka.
Arytmetyczne zwycięstwo poprzedniego rządu przyniosło polityczną przewagę opozycyjnego konsorcjum. Władza przez Donalda Tuska zdobyta, choć opłacona mezaliansem z postkomunistami, których partię nie tak dawno chciał rozwiązywać, utraciła demokratyczny powab. Na jego straży stoją przepisy Konstytucji RP. Treść jej preambuły, wskazującej różne źródła wartości uniwersalnych - prawdy, sprawiedliwości, piękna, opisuje różnorodność Polaków równych w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski.
Grzebiąc własne obietnice wierności Konstytucji i przepisom ustaw, złożone podczas zaprzysiężenia rządu, premier Tusk przyzwala swoim ministrom wykraczać poza prawo i zwyczaje demokracji. Mogą oni bowiem stosować prawo „tak, jak my je rozumiemy”.
Sam zresztą, nakazując ministrowi Bodnarowi ustanowienie „dekretem” nowego prokuratora krajowego, dał przykład swoim ministerialnym sługom. A według art.18 Kodeksu karnego: „odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności(…) udzielając rady lub informacji”.
Ciężko i systematycznie zdaje się pracować polski premier na zarzut „sprawstwa polecającego”…
Idzie dziś bowiem o władzę, jej trzymanie, przede wszystkim utrzymanie kierunku wytyczanego w Brukseli.
Czyli w Berlinie.
Już kanclerz Scholz deklarował, że Niemcy są gotowe wziąć odpowiedzialność za Europę. Jeszcze umowa z Mercosur nie została ratyfikowana, a już kanclerz Merz wie, że jest legalna.
Niemieckiej praworządności Polska już doświadczyła. Ślady są niezatarte, reparacje nieopłacone.
Ponad 100 lat temu Niemcy widzieli: „Schaffung der europaeische Wirtschafteinheit,Bildung Vereinigten Staaten von Europa”. Czyli jedna gospodarka w jednym państwie…
Ale czy jedno społeczeństwo?
Dość stawiania niewygodnych pytań.
Można było dokonać zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych, których dociekliwość pozwoliła poznać obywatelom różne zaułki działalności politycznej poprzednich rządów D. Tuska - można było dokonać wyłącznie w oparciu o przesłanki ustawowe. Jest taka droga dość mozolna, ale nie anarchizująca sytuacji w kraju. Zjednoczona Prawica potrafiła ją przejść…
Powinno deprymować obywateli, gdy rządzenie w warunkach „wędrującego świata” skupia się na rozliczeniach indywidualnych. Ciasny umysł ma polityk, który chełpi się zamiarem osobistego rewanżu jako treścią swojej polityki. Polska dziś w takich rękach nie jest bezpieczna, obywatele nie są bezpieczni.
Rządzić demokratycznie to rządzić z poczuciem ograniczenia przez istnienie praw znaczącej mniejszości, przez rygory prawa ustanowionego i rozmaite media. Ich różnorodność ubezpiecza władze od błędów i uodparnia na licznych pochlebców.
Dziś, jak wieścił Umberto Eco, to nie wydarzenia czynią gazetę, to gazeta, to media czynią wydarzenie.
Zgodą, co Seneka zauważył, rząd małe rzeczy, w tym własny autorytet, wytrwale umacnia, niezgodą wiele zrujnuje…
Żadnego rządu nie należy powoływać 13 grudnia. Ostatnim przed Tuskiem politykiem, który wyłączył sygnał TVP był gen. Jaruzelski.
Stanął przed sądem.
Już o kryptodyktaturze kartelu Tuska wspominają sędziowie. Tylko na razie nie widać jeszcze prokuratora, który polityczne operacje Tuska zechce skalibrować z artykułem 18 polskiego Kodeksu karnego.
