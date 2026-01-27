Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zagroził, że opuści swoją formację. „Nie mogę patrzeć na to, do czego ta partia została doprowadzona. Mam nadzieję, że porozumienie tych obu stron, które dostały się do drugiej tury, spróbuje to skleić” - stwierdził w TVN24.
Szymon Hołownia w programie TVN 24 „Kropka nad i” w rozmowie z Moniką Olejnik zabrał głos na temat konfliktu w swojej partii, który narasta w związku z przepychankami pomiędzy obozem Pauliny Hennig-Kloski i Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, które walczą o przejęcie władzy w partii.
Po tym, co się wydarzy w drugiej turze, podejmę decyzję co do tego, czy nadal jest to Polska 2050 Szymona Hołowni - bo wciąż jest moje nazwisko w nazwie i byłem pierwszym, który ten ruch zakładał, a z tym i partię polityczną - czy też nie
— mówił.
Jeżeli będzie to Polska 2050 Hennig-Kloski albo Pełczyńskiej-Nałęcz, a nie nas wszystkich, to opuszczę to ugrupowanie
— powiedział.
Nie mogę patrzeć na to, do czego ta partia została doprowadzona. Mam nadzieję, że porozumienie tych obu stron, które dostały się do drugiej tury, spróbuje to skleić
— wskazał.
Dzisiaj naprawdę apeluję do tych wszystkich, którzy stoją po różnych stronach barykady. Współprzewodniczenie i partia Polska 2050 Szymona Hołowni, Pauliny Hennig-Kloski, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i większości z nas jest dzisiaj jedynym rozwiązaniem
— podkreślił w TVN24.
Gdybym we wrześniu ubiegłego roku wiedział, że to się tak skończy, nie bacząc na sytuację, podjąłbym pewnie inną decyzję
— powiedział, nawiązując ze swojej rezygnacji z walki o reelekcje.
Drwiny koalicjantów
Sprawę skomentowali w mediach społecznościowych posłowie związani z koalicją 13 grudnia.
Dość. Panie Szymonie - dość. Serio
— napisał Tomasz Zimoch, poseł niezrzeszony, który do Sejmu został wybrany z list Polski 2050.
Szanowny Panie Szymonie Hołownia, partia to nie fanklub, a lider to nie diva. Szantażowanie odejściem bez korony na głowie to wyższy poziom narcyzmu. Kurtyna opadła, nikt już nie chce bisów. Słabe!
— wskazał natomiast Tomasz Trela, poseł Lewicy.
Adrian Siwek/TVN24/X
