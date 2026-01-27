Partia Tuska odrzuca dialog. Szłapka przekazał, że szef klubu KO nie przyjdzie na spotkanie z prezydentem Nawrockim

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński nie będzie uczestniczył w spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.

KO nie przyjdzie

O to czy w spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel klubu KO Szłapka został zapytany we wtorek w Polsat News.

Z tego, co wiem przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył w spotkaniu

— powiedział rzecznik rządu.

Dopytywany, czy na spotkaniu z prezydentem będą inni przedstawiciele klubu, odparł: z tego co wiem to nie.

Mam taką informację od przewodniczącego klubu

— dodał Szłapka.

Na pytanie, czy ta sytuacja może się zmienić podkreślił: nie sądzę

Spotkanie z Tuskiem

Szłapka przypomniał, że kilka dni temu odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem.

Wszystkie najważniejsze sprawy mogły być ustalone

— zaznaczył.

Adrian Siwek/PAP

