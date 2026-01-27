Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński nie będzie uczestniczył w spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na 29 stycznia na spotkania do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły „bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem”.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na spotkania! Podano datę
KO nie przyjdzie
O to czy w spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel klubu KO Szłapka został zapytany we wtorek w Polsat News.
Z tego, co wiem przewodniczący klubu Zbigniew Konwiński podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył w spotkaniu
— powiedział rzecznik rządu.
Dopytywany, czy na spotkaniu z prezydentem będą inni przedstawiciele klubu, odparł: z tego co wiem to nie.
Mam taką informację od przewodniczącego klubu
— dodał Szłapka.
Na pytanie, czy ta sytuacja może się zmienić podkreślił: nie sądzę
Spotkanie z Tuskiem
Szłapka przypomniał, że kilka dni temu odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem.
Wszystkie najważniejsze sprawy mogły być ustalone
— zaznaczył.
PRZYPOMINAMY: Spotkanie Nawrocki-Tusk. Rzecznik prezydenta ujawnia szczegóły. „Przebiegło w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze”
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751737-szef-klubu-ko-nie-przyjdzie-na-spotkanie-z-prezydentem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.