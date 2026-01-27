„Marek Jakubiak wybrał własną drogę, więc zrobiliśmy aksamitne rozstanie i jesteśmy w tej chwili ponownie w czwórkę. Tym razem Tomek Rzymkowski do nas dołączył” - przekazał poseł Jarosław Sachajko w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem w programie Telewizji wPolsce24.
Marek Jakubiak do niedawna był jednym z czterech posłów tworzących koło polskie Demokracja Bezpośrednia. Teraz jednak został z niego wyrzucony. W kole pozostali Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Jan Krzysztof Ardanowski.
CZYTAJ TAKŻE: Marek Jakubiak został wyrzucony z koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia! Co się stało? Sprzeczne informacje
Roszada
O powodach tej decyzji opowiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jarosław Sachajko.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751732-tylko-u-nas-rzymkowski-zastapi-jakubiaka-sachajko-o-roszadach