Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro zamieścił wpis w języku węgierskim, w którym odpowiedział liderowi tamtejszej opozycji Peterowi Magyarowi. „Węgry nie ukrywają ‘poszukiwanych przestępców’, lecz chronią osoby ścigane przez przestępców. Ani ja, ani minister Marcin Romanowski nigdy nie popełniliśmy żadnego przestępstwa i nigdy nie zostaliśmy za nic skazani. Zamiast tego jesteśmy celem przestępczych działań dyktatury Tuska” - wskazał.
Węgierska formacja TISZA, której liderem jest Peter Magyar, wielokrotnie deklarowała, że jeżeli przejmie władze w kraju, to wyda rządowi Donalda Tuska Zbigniewa Ziobrę oraz Marcina Romanowskiego.
Na sprawę zareagował w serwisie X Zbigniew Ziobro.
Donald Tusk – namaszczony przez Ursulę von der Leyen – odegrał kluczową rolę w stworzeniu struktury przestępczej złożonej z jego najbliższych przyjaciół i współpracowników. Ludzie ci defraudowali ogromne sumy pieniędzy, manipulowali zamówieniami publicznymi, przyjmowali łapówki
— wskazał.
Łączna kwota śledztw w sprawie defraudacji przeciwko dwóm zaufanym ministrom i prywatnemu prawnikowi wynosi 360 milionów euro. Jedno łączy tych ludzi: byli prześladowani i aresztowani przez prokuraturę, którą kieruję. Jako prokurator generalny nadzorowałem również sprawy, w których łapówki rzekomo trafiały do samego Donalda Tuska
— dodał.
Co jest „przestępstwem”?
Polityk wskazał także, za co jest zwalczany.
Obecna koalicja rządząca doszła do władzy dzięki nielegalnej ingerencji Brukseli, której jako członek rządu stanowczo się sprzeciwiałem. Teraz, w odwecie za moją działalność jako Prokuratora Generalnego, stawiają mi fałszywe zarzuty – ale nie korupcyjne, jak w ich przypadku. Nawet prokuratura, którą bezprawnie przejęli, nie twierdzi, że osobiście przyjąłem choćby złotówkę. Moim „przestępstwem” jest rzekomo to, że Ministerstwo Sprawiedliwości, którym kieruję, działało zgodnie z prawem i przeznaczyło środki na nowoczesny sprzęt dla szpitali państwowych i straży pożarnej, na nowoczesny sprzęt elektroniczny dla organów ścigania oraz na remont prokuratury
— napisał.
Obecna koalicja rządząca doszła do władzy dzięki nielegalnej ingerencji Brukseli, której jako członek rządu stanowczo się sprzeciwiałem. Teraz, w odwecie za moją działalność jako Prokuratora Generalnego, stawiają mi fałszywe zarzuty – ale nie korupcyjne, jak w ich przypadku. Nawet prokuratura, którą bezprawnie przejęli, nie twierdzi, że osobiście przyjąłem choćby złotówkę. Moim „przestępstwem” jest rzekomo to, że Ministerstwo Sprawiedliwości, którym kieruję, działało zgodnie z prawem i przeznaczyło środki na nowoczesny sprzęt dla szpitali państwowych i straży pożarnej, na nowoczesny sprzęt elektroniczny dla organów ścigania oraz na remont prokuratury.
— zauważył.
Premier Donald Tusk, wykorzystując prokuraturę i wywierając nielegalny wpływ na sądy, łagodzi również sprawy korupcyjne swoich partyjnych kolegów, w związku z którymi prowadzę śledztwo. Co powrót Tuska do władzy oznacza dla Polski? Na przykład pogodzenie się z tym, że Niemcy bez żadnej kontroli wysyłają tysiące nielegalnych imigrantów z powrotem do Polski. Niemieckie radiowozy, za jego zgodą, po prostu wyrzucały imigrantów na polskie ulice!
— podkreślił.
Rządy Tuska
Zbigniew Ziobro mocno skomentował to, jak wyglądają rządy Donalda Tuska w Polsce.
W ciągu dwóch lat rządów Tuska dług publiczny Polski wzrósł o ponad 600 miliardów złotych (około 60 000 miliardów forintów). To bezprecedensowy dług, przypominający dramat, jaki Ferenc Gyurcsány wywołał kiedyś na Węgrzech. Skoro obiecujesz pójść w ślady Tuska, powinieneś szczerze powiedzieć swoim wyborcom, że będą płacić najwyższe rachunki za prąd w Unii Europejskiej. Tak jak Tusk zrobił to dla Polaków. Płacą już ponad dwa razy więcej za energię niż Węgrzy. Ceny gazu są tak wysokie, że zimą miesięczne rachunki za ogrzewanie domów sięgają poziomu przeciętnej emerytury
— przekazał.
Donald Tusk dąży do wprowadzenia małżeństw homoseksualnych i chce otworzyć drogę do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Wstrzymał strategiczne inwestycje państwa i gmin. Jego rząd, który twierdzi, że jest europejski, doprowadził do poważnego załamania w sektorze opieki zdrowotnej. Zamykają szpitale państwowe, pacjenci z chorobą nowotworową umierają, bo ich leczenie zostało przerwane!
— zauważył.
Dlatego, Panie Magyar, problemem Węgier nie jestem ja, ale ludzie tacy jak Pan i Donald Tusk – którzy ulegają zewnętrznym interesom i prowadzą swoje kraje w kierunku państwa podporządkowanego Brukseli. Z całego serca przestrzegam Węgrów przed naśladowaniem Tuska, bo to droga do katastrofy, której z pewnością nie życzę naszym węgierskim braciom!
— zaznaczył.
Jeszcze raz dziękuję premierowi Viktorowi Orbánowi, który – jak trafnie napisał niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump – w wielu przypadkach pokazał, jak odważny i wierny swoim zasadom jest. W moim przypadku przeciwstawił się niesprawiedliwości, kłamstwom i prześladowaniom politycznym
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Formela: Jeżeli Donald Tusk i Waldemar Żurek mieliby czyste sumienie, to minister Ziobro powinien otrzymać list żelazny
— Prześladowanie wchodzi na poziom absurdu. KO i Lewica zbierają podpisy pod wnioskiem o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu
— „Putinizacja państwa”. Atak Szłapki na mec. Lewandowskiego. Ziobro: „Parszywy rzecznik, wykonujący rozkazy parszywego premiera”
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751731-ziobro-odpowiada-liderowi-wegierskiej-opozycji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.