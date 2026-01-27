Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS Antoniego Macierewicza. Chodzi o sprawę publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podczas posiedzenia Sejmu we wrześniu 2025 r. - poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.
Jak przekazała prok. Adamiak prokuratorzy chcą zarzucić Macierewiczowi, że 11 września 2025 r. podczas obrad Sejmu transmitowanych „za pośrednictwem sejmowej strony internetowej, w trakcie publicznego wystąpienia, znieważył funkcjonariuszy publicznych - szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto – z powodu zajmowanych przez nich stanowisk – nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi”.
Publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń o rzekomej agenturalnej współpracy kierownictwa SKW z rosyjskimi służbami specjalnymi narusza dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu i na rzecz Państwa
— czytamy w komunikacie prok. Adamiak.
Nadgorliwość neo-prokuratorów
Rzeczniczka PG dodała, że pomimo iż taki czyn „podlega co do zasady ściganiu z oskarżenia prywatnego, w realiach niniejszej sprawy prokurator uznał za zasadne objęciem go ściganiem z urzędu, kierując się interesem społecznym”.
Wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi w tej sprawie Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu we wtorek
— sprecyzowała Adamiak.
