„Why Poland is so…”, czyli „Dlaczego Polska jest taka…” - wyliczał w swoim filmiku Donald Tusk, chwaląc bezpieczeństwo, czystość, bogactwo i popularność naszej ojczyzny w oczach zagranicy. Na to nagranie w oryginalny sposób postanowił odpowiedzieć na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek. „Because Donald Tusk was for many years in Brussels not in Warsaw” - rozpoczął swój komentarz poseł PiS w języku angielskim. „Z tego wszystkiego dzisiaj wynikają te odpowiedzi, którymi chwali się Donald Tusk. Brawo Donald! Tylko to wszystko dlatego, że byłeś przez 5 lat w Brukseli i nie psułeś polskiej polityki” - podsumował były szef MEN.
Tusk i propaganda sukcesu
Donald Tusk opublikował wczoraj w mediach społecznościowych nowe nagranie, w którym analizuje najczęstsze pytania…
