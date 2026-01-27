Żurek poniesie karę? Policja analizuje już nagranie z jego jazdy. Widać na nim, że nie ustąpił pierwszeństwa pieszej na pasach

autor: Fratria/screenshot wPolityce.pl
Policja sprawdza, czy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złamał przepisy ruchu drogowego, nie ustępując pieszej pierwszeństwa na przejściu. Analizowane jest nagranie z podcastu, na którym minister prowadzi samochód.

Po pojawieniu się materiału w sieci został on przekazany do Komisariatu Policji II, na którego terenie miało dojść do zdarzenia. To ta jednostka prowadzi postępowanie, bo obejmuje rejon dzielnicy Grzegórzki, gdzie – według ustaleń – mogło dojść do wykroczenia

— poinformowała dyżurna zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Materiał jest analizowany. Policjanci będą ustalać, kiedy dokładnie doszło do tej sytuacji oraz czy doszło do złamania przepisów ruchu drogowego. Analiza obejmuje również m.in. prędkość, z jaką poruszał się pojazd

— przekazała policja.

Nagranie z jazdy Żurka

Postępowanie zostało wszczęte dzień po tym, jak nagranie pojawiło się w internecie. Funkcjonariusze muszą m.in. ustalić, z jakiego dnia pochodzi nagranie, a także zgromadzić własne materiały dowodowe, w tym ewentualne zapisy z monitoringu miejskiego.

Być może istnieją też nagrania tego zdarzenia, które wykonali towarzyszący Żurkowi funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa?

Sprawa dotyczy przejazdu przez przejście dla pieszych w momencie, gdy na pasy wchodziła piesza. Do sytuacji doszło podczas nagrania wywiadu, w którym minister Żurek prowadził samochód typu maluch.

Proszę uważać! Przejechałby pan prawie po tej pani

— mówił prowadzący program „Duży w Maluchu”. Minister odpowiedział, że piesza była jeszcze daleko, podkreślając, że jeździ bezpiecznie.

Co grozi szefowi MS?

Policja informuje, że w razie potwierdzenia nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu kierowcy grozi mandat karny w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych. Policjanci zdecydują, w jaki sposób sprawa zostanie zakończona. Jeśli mandat nie zostanie przyjęty, do sądu może trafić wniosek o ukaranie.

Funkcjonariusze prowadzący czynności zdecydują również, czy minister Waldemar Żurek zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

Minister odniósł się do sprawy we wpisie na platformie X, nie przepraszając, za to podając w wątpliwość swoją winę.

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do policji. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności

— napisał Żurek.

