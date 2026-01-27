Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawiesił rozmowy ze stroną społeczną, która istotnie zmieniła stanowisko negocjacyjne – podała spółka. Według związkowców zarząd JSW nie podał przyczyny, część związków ocenia, że było to związane z wizytą marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Związki deklarują, że przystąpiły do dzisiejszych rozmów z własnym projektem porozumienia, jednak zarząd odmówił dyskusji na ten temat i w efekcie spotkanie zostało przerwane. Część związków ocenia, że zawieszenie nastąpiło w wyniku sytuacji związanej z wizytą Czarzastego.
Jak przekazało biuro prasowe JSW, „reprezentatywne organizacje związkowe, powołując się na przekazy medialne zawierające wypowiedzi Pana Marszałka RP Włodzimierza Czarzastego, w istotny sposób zmieniły swoje stanowisko negocjacyjne”.
W związku z powyższym zarząd JSW został zmuszony do zawieszenia rozmów. Brak osiągnięcia porozumienia powoduje konieczność przeanalizowania przez zarząd alternatywnych form restrukturyzacji spółki
— dodano w informacji.
Należy zaznaczyć, że do zmiany stanowiska negocjacyjnego związków zawodowych doszło pomimo wczorajszego zbliżenia stanowisk, osiągniętego podczas rozmów z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony. Dzisiejsze wydarzenia stanowią istotny krok wstecz i prowadzą do przerwania ciągłości procesu negocjacyjnego
— stwierdziły służby prasowe spółki.
Zapewniły, że zarząd JSW i Ministerstwo Aktywów Państwowych pozostają zdeterminowani co do kontynuacji działań, których celem jest zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy, interesu spółki i zapewnienie jej dalszego funkcjonowania.
Stanowisko związkowców
Na facebookowym profilu Solidarności w JSW podano z kolei, że „rozmowy zostały nagle zawieszone na wniosek zarządu JSW, bez podania jakiejkolwiek przyczyny”, a do sytuacji miało dojść tuż po rozpoczęciu spotkania, które odbywało się o godzinie 15. w obecności wiceministra Wrony.
Pomimo że strona społeczna przystąpiła do rozmów w dobrej wierze oraz z własnym, merytorycznym projektem porozumienia, wypracowanym przez reprezentowane organizacje związkowe JSW, zarząd odmówił podjęcia jakiejkolwiek dyskusji nad przedstawionymi propozycjami. W efekcie, bez wyjaśnień i bez próby kontynuowania dialogu, spotkanie zostało przerwane
— przekazała Solidarność JSW.
Skomentowała przy tym, że takie postępowanie zarządu „budzi poważne zastrzeżenia co do rzeczywistej woli prowadzenia konstruktywnego dialogu społecznego i poszukiwania porozumienia, które byłoby korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla przyszłości spółki”.
Na wspólnym profilu Kadry w JSW i Związku Zawodowego Górników w Polsce w JSW potwierdzono, że we wtorek „negocjacje pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi a zarządem JSW, przy udziale wiceministra Grzegorza Wrony, zostały zawieszone”.
Negocjacje zostały zawieszone z inicjatywy zarządu spółki. Zakładamy, że zawieszenie nastąpiło w wyniku nowej sytuacji związanej z wizytą Marszałka Sejmu RP
— podały Kadra i ZZG.
Przyjazd Czarzastego
Marszałek Czarzasty przyjechał do Jastrzębia-Zdroju na zaproszenie Związku Zawodowego Górników w Polsce. W towarzystwie wiceministra energii Mariana Zmarzłego m.in. spotkał się z przedstawicielami związku i spółki.
Na późniejszym briefingu marszałek nawiązał do rozmów zarządu JSW ze stroną społeczną, z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony, nt. projektu porozumienia, które miałoby dostosować koszty wynagrodzeń do obecnych możliwości finansowych spółki.
Wiem, że toczą się w tej chwili rozmowy i wiem, że ta sprawa na poziomie koalicji powinna być w trybie szybkim przeanalizowana i przedyskutowana. Zdobyłem wiedzę podstawową, która daje mi możliwość zajęcia w tej sprawie stanowiska i po to tak naprawdę przyjechałem
— wyjaśniał szef Nowej Lewicy.
Sytuację spółki uznał za bardzo trudną.
Myślę, że ze względu na to, że jest tutaj węgiel koksowniczy wydobywany, ze względu na ilość pracowników czy ze względu na złe zarządzanie tą spółką w ostatnim czasie, musi nastąpić przyspieszenie w dyskusji i w podejmowaniu decyzji
— ocenił.
Zadeklarował, że w takiej dyskusji będzie brał udział w imieniu swoim, osób, z którymi rozmawiał w Jastrzębiu, oraz Lewicy, zajmując stanowisko uwzględniające interesy pracowników JSW, ale też interesy państwa w perspektywie dbania o rzadkie w Europie zasoby węgla koksującego.
Widzę konieczność zainteresowania wszystkich władz tą sprawą, bo wydaje mi się, że zainteresowanie wszystkich władz nie jest wystarczające. Trzeba natychmiast do tego siadać
— stwierdził Czarzasty i pytany uściślił, że przede wszystkim poinformuje o sprawie JSW partnerów koalicyjnych.
Marszałek Sejmu zwrócił jednocześnie uwagę na problem wiążący się z rozstrzałem kompetencji w rządzie w takich sprawach, jak JSW, pomiędzy wiele resortów.
Dobrze by było powołać zespół i grupę ludzi, która by zajmowała się całym problemem, a nie tak, że jedno ministerstwo część, drugie ministerstwo część, trzecie ministerstwo część, bo brak koordynacji może doprowadzić do tego, co się dzieje w tej chwili
— zdiagnozował.
Podkreślił, że kwestia braku rozwiązania problemów JSW, także w perspektywie jej długoterminowego funkcjonowania, może oznaczać brak pracy i przychodów kilkudziesięciu tysięcy osób w regionie.
I to już jest problem olbrzymi społeczny, a jeżeli pojawia się taki problem, to nie ma możliwości, żeby Lewicy przy tym nie było
— zastrzegł.
Podkreślił też, że nie chce obecnie wchodzić w rozmowy między związkami a spółką i MAP, bo w nie zaangażowany jest wiceminister Wrona.
Jestem ciekawy wyników tych rozmów. Z tego, co wiem, w przeciągu dwóch, trzech dni powinny one się zakończyć albo podpisaniem porozumienia, albo nie
— zasygnalizował.
Pytany, czy w razie braku porozumienia zorganizuje dyskusję na forum parlamentu, marszałek Sejmu potwierdził.
Wydaje mi się, że nawet wiem, w którą stronę ta dyskusja powinna po tym dzisiejszym spotkaniu mieć miejsce. Przed tą dyskusją przyjechałbym pewnie jeszcze ze specjalistami i zapraszał na nią specjalistów. Myślę, że to tak się skończy, że będzie duża dyskusja narodowa na ten temat, bo powinna być
— podsumował Włodzimierz Czarzasty.
Projekt porozumienia
Projekt porozumienia dot. czasowego ograniczenia świadczeń pracowniczych, co pozwoliłoby JSW ograniczyć koszty pracownicze, zarząd przedstawił stronie społecznej pod koniec grudnia 2025 r. Związki dotąd sprzeciwiają się temu – mimo przedłużającej się głębokiej dekoniunktury i wiążącego się z tym długotrwałego spadku przychodów spółki.
Projekt przewiduje, że porozumienie zawiesi czasowo stosowanie postanowień niektórych dotychczas obowiązujących porozumień zbiorowych ze związkami, a także zawiesi gwarancje z porozumienia z 31 marca 2021 r. dotyczące warunków pracy (uzgodniono wówczas m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia i wynagrodzenia).
Zarząd JSW akcentuje, że w kryzysowej sytuacji spółki zawarcie porozumienia to kluczowy warunek umożliwiający pozyskanie finansowania ze strony państwowych i prywatnych instytucji finansowych.
W opinii związkowców projekt porozumienia oznacza trzy lata obniżenia dochodów pracowników, osłabienia ich ochrony i ograniczenia świadczeń. Związki wyliczyły, że cięcia świadczeń pracowniczych, których oczekuje zarząd, wynosiłyby niemal 8 mld zł w ciągu trzech lat.
Wśród punktów projektu porozumienia jest oświadczenie pracodawcy, że dołoży on wszelkich starań, aby do końca lutego 2026 r. uzyskać finansowanie niezbędne dla dalszego funkcjonowania spółki, z zastrzeżeniem, że jego udzielenie jest uzależnione od wdrożenia planu restrukturyzacji, w tym obniżenia kosztów pracy.
Od przyjęcia i akceptacji przez związki ograniczenia kosztów pracy zależy też udzielenie JSW pożyczki z Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 2,9 mld zł (co leży po stronie resortu aktywów).
W projekcie zapisano całkowite zawieszenie w latach 2025-2027 14. pensji, wypłatę nagrody barbórkowej za 2026 r. ograniczonej do maksymalnie 30 proc. i jej brak w latach 2027-2028, a także zawieszenie w całości w latach 2026-2028: deputatu węglowego, premii i dodatków BHP, biletów z Karty Górnika czy korzystniejszych zasad świadczeń za chorobowe i urlopy.
Uczestniczący w rozmowach wiceminister aktywów w poniedziałek określił je we wpisie na portalu X jako „finalną fazę negocjacji ze stroną społeczną”. Zaapelował do wszystkich stron o poufność przebiegu negocjacji.
Przygotowanie dobrych rozwiązań, zawarcie mądrego kompromisu potrzebują ciszy i namysłu, które łagodzą napięcia
— napisał Grzegorz Wrona.
Po poniedziałkowym spotkaniu JSW podała, że omówiono kluczowe kwestie dot. przyszłości spółki oraz możliwe kierunki dalszych działań i zapowiedziała ich kontynuację we wtorek.
Strony zbliżyły swoje stanowiska w kilku istotnych obszarach, podkreślając wspólny cel, jakim jest zapewnienie stabilnej przyszłości JSW, zachowanie ciągłości jej działalności oraz bezpieczeństwa miejsc pracy
— sygnalizowała w poniedziałek wieczorem spółka.
Grupa Kapitałowa JSW
Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych JSW należy do Skarbu Państwa w 55,16 proc.
JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.
