Radosław Sikorski upiera się nad swoimi kandydaturami na ambasadorów
Radosław Sikorski upiera się nad swoimi kandydaturami na ambasadorów / autor: PAP/Rafał Guz

Jest pole do kompromisu z prezydentem Karolem Nawrockim ws. ambasadorów - ocenił wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, broniąc jednocześnie kandydatur… Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa! Podczas konferencji Sikorski zachwalał też pomysł unijnej umowy handlowej z Indiami.

Odbyło się spotkanie szefa MSZ z prezydentem Karolem Nawrockim, które dotyczyło m.in. sporu o obsadę stanowisk ambasadorskich. Nawrocki i szef polskiej dyplomacji mieli też rozmawiać o współpracy na linii MSZ-prezydent.

Będzie kompromis?

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Sikorski stwierdził, że w sprawie powołania ambasadorów „pole do kompromisu z panem prezydentem jest”.

I mam nadzieję, że ten kompromis zawrzemy. Ale ono (porozumienie) musi polegać na podstawie prawnej. (…) Prawo stanowi, że to ja składam wniosek o ambasadorów i przypominam, to minister spraw zagranicznych odpowiada za stan służby, a ambasadorzy mają różne przygody, niektórzy np. zarzuty prokuratorskie, ja odpowiadam za nich przed Sejmem

— mówił.

Sikorski walczy o swoich

Nie może być sytuacji, w której ja odpowiadam, a kto inny decyduje o składzie korpusu służby zagranicznej

— powiedział szef MSZ, pytany o sprzeciw prezydenta wobec nominacji Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha na ambasadorów odpowiednio w Rzymie i Waszyngtonie.

Sikorski odnosząc się do kwestii Klicha - szefa MON w latach 2007-2011, obecnego chargé d’affaires w Waszyngtonie - stwierdził, że „to, iż prawa strona uznaje go za zamachowca smoleńskiego” nie jest dla niego podstawą do skreślenia go z funkcji w Waszyngtonie.

To samo, jeśli chodzi o wieloletniego ambasadora Ryszarda Schlebia. Był on ambasadorem w Kostaryce, Hiszpanii, USA. (…) W naszej kulturze łacińskiej nie oceniamy ludzi po przodkach, tylko po ich pracy, a ambasador Schnepf dobrze wykonuje swoje obowiązki

— dodał szef MSZ.

Jak powtórzył, w sporze z prezydentem kompromis jest możliwy, ale „bez dyskryminowania zawodowych dyplomatów i z poszanowaniem wymogów profesjonalizmu, apartyjności i skuteczności w działaniu na rzecz RP”.

Z prezydentem Andrzejem Dudą w tym samym stanie prawnym (co obecnie - PAP) doszliśmy do tego, że prezydent Duda podpisał 24 nominacje ambasadorskie. Więc skoro prezydent Duda mógł podpisać, to prezydent Nawrocki w trakcie już przeszło sześciu miesięcy mógłby choć jedną nominację podpisać

— dodał.

Rozmowy

Jak podkreślił, cieszy się, że doszło do spotkania z prezydentem.

Rozmowy były konstruktywne, a momentami wręcz sympatyczne

— ocenił wicepremier.

Zaznaczył, że MSZ traktuje „z najwyższą powagą” sugestie prezydenta dotyczące kwestii personalnych.

I o tych sugestiach personalnych wczoraj rozmawialiśmy. Ale umówiliśmy się, że skończymy z tą praktyką w przestrzeni publicznej mówienia o personaliach, no bo to ani kandydatom, ani urzędującym dyplomatom nie ułatwia ich zadania, a przecież chcemy, żeby byli skuteczni

— stwierdził Sikorski.

Sprawa umowy z Indiami

O sprawę umowy UE-Indie Sikorski został spytany przez dziennikarkę Telewizji wPolsce24 na konferencji po posiedzeniu rządu. Odpowiadając na pytanie, wicepremier i szef MSZ ocenił, że widzi w niej „znacznie więcej korzyści niż wyzwań”.

W świecie, w którym czasem arbitralnie, czasem z błahego powodu, są nakładane sankcje, nowe inicjatywy o obniżaniu barier handlowych muszą być poddane testowi na obopólną korzyść. Niewątpliwie ta umowa z Indiami to jest dobra inicjatywa

— powiedział Sikorski.

Adrian Siwek/PAP

