Wczoraj wieczorem 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem swoją rodzinę w mieszkaniu w Ustce. Niestety, w wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia córka napastnika. Wirtualna Polska nieoficjalnie ustaliła nowe szczegóły dotyczące sprawcy ataku - Piotr K. miał ostatnio pracować w Zarządzie Pirotechników.
Do straszliwej tragedii doszło w jednym z bloków w Ustce przy ul. Bałtyckiej. Zgłoszenie o awanturze trafiło na policję wczoraj o godz. 21:30. Funkcjonariusze obezwładnili 44-latka, który to ranił nożem pięcioro członków własnej rodziny, a także siebie. Niestety, zaatakowana 4-letnia córka mężczyzny zmarła.
Odznaczony „Gwiazdą Iraku”
Jak ustaliła Wirtualna Polska, Piotr K. w służbie był już od wielu lat, a w 2012 roku został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego „Gwiazdą Iraku”. Piotr K. miał jako funkcjonariusz BOR blisko 20 lat ochraniać polską placówkę dyplomatyczną w Iraku.
WP dowiedziała się też, że Piotr K. był w związku małżeńskim od czerwca 2013 roku, z żona miał dwoje dzieci. Rodzice żony pochodzili z Pomorza. Rodzina wybrała się na ferie zimowe do teściów w Ustce, zatem do tragedii doszło w czasie urlopu funkcjonariusza SOP.
Gzy konkretnie się zajmował Piotr K.?
W ostatnim czasie Piotr K, służył w Zarządzie Pirotechników, a konkretnie w tzw. wyjazdówce, a zatem wydziale, który robi zabezpieczenia pirotechniczne w różnych miejscach w Polsce i poza granicami.
Wcześniej służył w różnych komórkach związanych z ochroną osób
— poinformował WP informator ze służb.
