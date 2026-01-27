Po fali ataków polityków koalicji na prezydenta Karola Nawrockiego za - ich zdaniem - niewystarczającą reakcję na niesprawiedliwe słowa prezydenta USA Donalda Trumpa o europejskich (w tym polskich) żołnierzach, swoje „trzy grosze” musiał wtrącić również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. „Prezydencie Karolu Nawrocki, na kolanach niczego pan dla Polski nie załatwi” – powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że Czarzasty nie potrafi niemal w żadnej sprawie postawić się Donaldowi Tuskowi, a w tym przypadku nawet… powtarza słowa premiera, który niedawno kazał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu „wstać z kolan”.
Chodzi o wypowiedź amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa w rozmowie z telewizją Fox News. Powiedział on wówczas, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i „nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły” sojuszników.
Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu
— dodał amerykański przywódca.
Filmik Czarzastego
Marszałek Sejmu ocenił dziś, że Trump odniósł się „w sposób pogardliwy w stosunku do żołnierzy innych niż amerykańscy”. Jego zdaniem wypowiedź Trumpa powinna być potępiona przez polskich polityków.
Nasi żołnierze walczyli, ginęli i są warci każdego dobrego słowa, każdej pochwały i olbrzymiego szacunku
— mówił Czarzasty w filmie opublikowanym na platformie X.
W tym miejscu odniósł się do piątkowego wpisu prezydenta dotyczącego polskich żołnierzy w Afganistanie.
Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci
— napisał wówczas prezydent.
Naprawdę? Nie stać pana na to, żeby powiedzieć panu prezydentowi Trumpowi „zrobiłeś rzecz haniebną, zapomniałeś o żołnierzach innych, niż Amerykanie”?
— pytał Czarzasty.
Panie prezydencie, na kolanach niczego pan dla Polski nie załatwi
— dodał.
Jego zdaniem prezydent „może wziąć przykład” z reakcji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, po której Trump podkreślił, że żołnierze Wielkiej Brytanii „zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi” a brytyjskie wojsko „nie ma sobie równych”.
Panie prezydencie Nawrocki, można? Można
— mówił Czarzasty.
Przypomnijmy, że prezydent Nawrocki określił przedwczoraj polskich żołnierzy jako nasze dobro narodowe.
Polski żołnierz jest szanowany przez wszystkich sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszych sąsiadów, a także naszych sojuszników. Jestem przekonany, że prezydent Trump nie myślał wtedy o Polsce, bo nie po to 48 godzin wcześniej mówił o polskich żołnierzach great warriors wielokrotnie to powtarzając
— podkreślił Zwierzchnik Sił Zbrojnych.
Skoro Czarzasty nawet w atakach na prezydenta musi powtarzać słowa Tuska, to być może odpowiedź prezydenta Nawrockiego na wezwanie premiera do powstania z kolan znalazłaby swoje zastosowanie także w przypadku marszałka Sejmu.
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
