Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751718-prezydent-gora-nad-sejmem-i-senatem-wymowny-wynik-badania-cbos

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.