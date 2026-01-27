W styczniu 50 proc. badanych dobrze oceniło działalność prezydenta; negatywną opinię wyraziło 39 proc. Dobre zdanie na temat prac Sejmu ma 34 proc. respondentów; złe - 51 proc. Senat pozytywnie oceniło 35 proc. badanych, zaś negatywnie 36 proc. - wynika z sondażu CBOS.
Z najnowszego badania CBOS wynika, że dokładnie połowa respondentów pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego (co oznacza spadek o 1 pkt proc. w stosunku do grudniowego badania). Negatywnie na temat pracy głowy państwa wypowiedziało się 39 proc. badanych, co stanowi wzrost o 5 pkt proc. 12 proc. respondentów nie ma zdania na temat prezydentury Nawrockiego.
Zmiany te wskazują na pewne osłabienie notowań prezydenta, jednak nadal nie uprawniają do formułowania wniosków o trwałej zmianie tendencji
— twierdzi pracownia.
Oceny Sejmu i Senatu
Prace Sejmu pozytywnie oceniło, podobnie jak w grudniu, 34 proc. ankietowanych. Negatywną opinię ma zaś 51 proc. badanych - tu również nie odnotowano zmian względem grudniowego badania. Odpowiedzi „trudno powiedzieć” udzieliło 16 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).
Badani byli pytani także o działalność Senatu. Pozytywnie wypowiedziało się o niej 35 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt proc.). Negatywnie oceniło ją 36 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.) Zdania w tej kwestii nie miało 29 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.).
Ogólnie rzecz biorąc, styczniowy pomiar nie przynosi istotnych zmian w odbiorze działalności głównych instytucji politycznych. Oceny pozostają stabilne, a pewne przesunięcia (spadek ocen pracy prezydenta) nie pozwalają na razie na formułowanie wniosków o trwałej zmianie
— stwierdzili autorzy badania.
Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 20 stycznia 2026 roku na próbie liczącej 938 osób (w tym: 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. - CATI i 18 proc. - CAWI).
CZYTAJ TAKŻE: Ponad połowa Polaków dobrze ocenia prezydenta Karola Nawrockiego! Liczba zwolenników głowy państwa rośnie. SONDAŻ
kpc/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751718-prezydent-gora-nad-sejmem-i-senatem-wymowny-wynik-badania-cbos
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.