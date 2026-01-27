I to by było na tyle! Porażka Brejzy w sporze z prezesem PiS. Sąd umorzył postępowanie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną

autor: Fratria
Stołeczny sąd rejonowy umorzył sprawę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z oskarżenia europosła KO Krzysztofa Brejzy ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu.

Według Brejzy, Kaczyński w marcu 2024 r. zarzucił mu popełnianie poważnych i „odrażających przestępstw”. Proces w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczył się od jesieni zeszłego roku.

Sędzia Tomasz Trębicki przypomniał, że Kaczyński wypowiadał się jako świadek przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa, a wypowiedź padła jako odpowiedź na jedno z pytań członków komisji do prezesa PiS. Co ważniejsze – jak dodał sąd – pytania dotyczyły także „przemyśleń i opinii”.

Nie padło to jako samodzielna teza, tylko wypowiedź skonstruowana w odpowiedzi na pytanie

— zaznaczył sędzia.

Żona Brejzy niecierpliwie czekała na wyrok

Z wpisu żony europosła KO Doroty Brejzy przed rozprawą można było wyczytać, iż liczy ona na korzystny wyrok dla swojego męża. Rzeczywistość okazała się inna.

Już w najbliższy wtorek o 14 30 w sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia ogłoszenie wyroku w sprawie zniesławień Jarosława Kaczyńskiego. Czekam z niecierpliwością! To przełomowa, ważna dla rozliczeń sprawa. Nie godzimy się z Krzysztofem Brejzą ani na kłamstwo, ani na dezinformację, ani na obrażanie ludzi. Debata publiczna musi być od tego wolna. Zapraszam Was do śledzenia losów tej sprawy

— ekscytowała się Dorota Brejza dwa dni temu.

Czego dotyczyło oskarżenie Brejzy?

Oskarżenie Brejzy dotyczyło słów prezesa PiS, które padły na posiedzeniu komisji śledczej w marcu 2024 r. Lider PiS mówił wówczas odnosząc się do Brejzy: „Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw”. W tej sprawie Sejm uchylił Kaczyńskiemu immunitet w marcu zeszłego roku.

