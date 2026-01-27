Na antenie Polsat News doszło do wymiany zdań między Łukaszem Rzepecki, byłym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, obecnie politykiem Konfederacji, a Januszem Cieszyńskim, posłem PiS i byłym wiceministrem zdrowia. Poszło o spór Polski z firmą Pfizer w sprawie nieodebranych szczepionek na Covid-19. „Byku, byłeś doradcą Andrzeja Dudy, co Ty mówisz, że Ty nie wiesz, o co chodzi” - zwrócił się do Rzepeckiego w pewnym momencie Cieszyński.
Pfizer domaga się od Polski 6 mld zł
W programie poruszono temat pozwania Polski przez koncern Pfizer. Gigant farmaceutyczny żąda od Polski 6 mld zł za nieodebranie 60 mln szczepionek przeciw Covid-19. Polska nie przyjęła ich, powołując się na klauzule o stanie wyższej konieczności. Premier Mateusz Morawiecki w kwietniu 2022 roku zerwał kontrakt z Pfizerem z uwagi na wysokie koszty, jakie Polska ponosiła w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.
Starcie Rzepeckiego i Cieszyńskiego
Do wspomnianej sprawy na antenie Polsat News nawiązał Łukasz Rzepecki.
Polska sądzi się z Pfizerem o 6 mld złotych właśnie przez politykę między innymi Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego. Do tego doprowadzili rządzący zarówno Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, jak i PiS-u
— mówił Łukasz Rzepecki.
Byku, byłeś doradcą Andrzeja Dudy, co Ty mówisz, że Ty nie wiesz, o co chodzi
— zareagował na te słowa Janusz Cieszyński. Rzepecki doradzał prezydentowi Dudzie od 2020 do 2025 roku.
Jaki to ma związek z Pfizerem, z tym, że sądzicie się na 6 mld zł? Przyłożyłeś rękę do zakupu nadmiaru szczepionek za 6 mld zł, a teraz przekręcasz kota ogonem
— ripostował Rzepecki.
Zachęcam do tego, żebyś tutaj nam pokazał te swoje rady dla prezydenta, jak temu wtedy przeciwdziałał
— zareagował poseł PiS.
Czyli prezydent źle rządził, źle współrządził?
— pytał Rzepecki.
Na miarę swoich doradców, chociaż sam pan prezydent był świetnym prezydentem
— odparł Cieszyński.
