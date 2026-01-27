Redakcja wPolsce24 dotarła do raportu opublikowanego przez MSWiA oraz Ministerstwa Finansów, który rzuca światło na proces przyjmowania uchodźców z Ukrainy. „Dokument będący odpowiedzią na pytania senatorów, stanowi dowód na to, że wdrożone w 2022 roku rozwiązania systemowe nie tylko zapobiegły kryzysowi humanitarnemu, ale przekształciły wyzwanie demograficzne w realną korzyść dla polskiej gospodarki” - czytamy.
Z informacji udzielonej przez MSWiA wynika, że bilans obecności Ukraińców w Polsce jest jednoznacznie dodatni, a fundamentem tego sukcesu była szybka ścieżka legislacyjna i otwarcie rynku pracy. O przedstawienie informacji zwróciły się do resortów spraw wewnętrznych i finansów podczas wspólnego posiedzenia senackie komisje: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Praw Człowieka i Praworządności, Komisja Edukacji oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.
Co mówią dane?
Z ministerialnego raportu wynika, że udzielona pomoc ukraińskim uchodźcom byłą w zasadzie dobrą inwestycją w rynek pracy, która zwróciła się z nawiązką.
Zgodnie z analizami przytoczonymi przez resort finansów, już w 2024 roku dochody sektora publicznego dzięki obecności uchodźców wzrosły o 2,9 proc., co w pełni pokryło koszty ich przyjęcia.
Analityczne zestawienie wpływów do budżetu od obywateli Ukrainy pokazuje potężną dynamikę wzrostu:
• W 2022 roku łączna kwota danin wyniosła 15,57 mld zł.
• W 2023 roku wartość ta wzrosła do 21,49 mld zł.
• W 2024 roku wpływy osiągnęły rekordowy poziom 26,69 mld zł.
Łącznie w latach 2022-2024 obywatele Ukrainy wpłacili do polskiego systemu ponad 63,7 miliarda złotych. Największą część tej kwoty stanowią składki do ZUS (31,1 mld zł) oraz podatek VAT (9,8 mld zł), co pokazuje, że Ukraińcy są zarówno aktywnymi pracownikami, jak i konsumentami napędzającymi rynek.
W zakresie efektów obserwowanych bezpośrednio, które są obarczone najmniejszym ryzykiem błędu – tj. danych występujących w deklaracjach podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz w rejestrze ubezpieczonych w ZUS – od 2022 r. można zaobserwować wzrost danin wpłacanych przez obywatel
— czytamy w raporcie przedstawionym przez MSWiA.
Wysoka aktywność zawodowa
Sukces polskiego modelu integracji opiera się na rekordowo wysokiej aktywności zawodowej Ukraińców. Na koniec września 2025 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS obywateli Ukrainy sięgnęła 838 tysięcy osób.
Polska osiągnęła najwyższy wskaźnik aktywności zawodowej uchodźców wśród wszystkich krajów OECD
— opisuje portal wPolsce24. Dlaczego tak się stało?
Wkład w PKB: Praca ukraińskich uchodźców dołożyła do wzrostu PKB Polski 1,2 pkt proc. w 2022 r. oraz 0,3 pkt proc. w 2023 r. Szacunki Banku Gospodarstwa Krajowego wskazują, że roczny wpływ migracji na PKB może sięgać nawet 2,4 proc.
Łatanie luk w strategicznych sektorach: Aż 66 proc. pracujących imigrantów zasila branże borykające się z niedoborami kadrowymi, takie jak transport, gospodarka magazynowa oraz budownictwo. Ich obecność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji i usług w kluczowych gałęziach gospodarki
— czytamy w przedstawionej informacji.
Bardzo dobra strategia rządu Zjednoczonej Prawicy
W tej sytuacji nawet obecne kierownictwo MSWiA musiało wskazać w przekazanym senatorom dokumencie, że podstawą tych sukcesów była ustawa przygotowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy w marcu 2022 roku. To dzięki niej uniknięto blokującej pewne mechanizmy gospodarcze biurokracji. Ogromne znacznie musiało mieć także prezydenckie weto dotyczące pomocy dla Ukraińców. W efekcie uzależniono ją od podjęcia zatrudnienia przez nich w Polsce. Od września 2025 r. wpłynęło aż 3,639 mln powiadomień o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy. Obecnie państwo przechodzi do kolejnego etapu i podejmuje się pełnej elektronizacji procesów, co wyeliminować błędy formalne i skrócić czas postępowań.
Dziś, dzięki dobrze zaplanowanej przez rząd Mateusza Morawickiego polityce imigracyjnej, Polska stała się europejskim liderem w zakresie efektywnego zarządzania migracją uchodźczą w skali masowej. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom ustawodawczym, uchodźcy z Ukrainy nie stali się obciążeniem, lecz istotnym wsparciem dla potencjału gospodarczego kraju, pomagając łagodzić negatywne skutki starzenia się społeczeństwa i zwiększając wpływy do budżetu państwa
— czytamy na portalu wPolsace24.
