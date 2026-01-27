Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w programie na YouTubie „Duży w Maluchu” w pewnym momencie pokierował małym Fiatem, co skończyło się popełnieniem wykroczenia - Żurek wjechał na pasy już w momencie, gdy zaczęła przez nie przechodzić kobieta. Z tej sytuacji w programie „Onet Rano.” zażartowali dziennikarka Dominika Długosz i poseł Polski 2050 Michał Gramatyka.
Groźny manewr Żurek
Przypomnijmy, że w programie „Duży w Maluchu” minister Żurek chwalił się, że prawo jazdy zrobił właśnie kierując „Maluchem”, a kończąc technikum miał już uprawnienia potrzebne do prowadzenia motocykla, samochodu i traktora. Niestety ten szeroki wachlarz uprawnień nie ustrzegł ministra Żurka od popełnienia groźnego wykroczenia, a wszystko zarejestrowała kamera.
Proszę uważać! Przejechałby pan prawie po tej pani
— zareagował na manewr Żurka prowadzący program Filip Nowobilski. Warto zaznaczyć, że i wówczas, i w późniejszym wpisie na X, Żurek poddawał w wątpliwość swoja winę, pomimo tego, że popełnienie wykroczenia jest ewidentne - wszystko zarejestrowała kamera.
Żarty z manewru szefa MS
Program „Onet Rano.” jest formatem podobnym do „Dużego w Maluchu” w tym sensie, że obydwa z nich polegają na przeprowadzaniu wywiadów w samochodzie podczas jazdy. Stąd prowadząca red. Dominika Długosz i poseł Polski 2050 Michał Gramatyka przed rozpoczęciem jazdy nawiązali do groźnego wykroczenia Żurka.
Dobrze, panie ministrze, będziemy teraz uważać, żeby nie „na Żurka”, będziemy jechać powoli
— zwróciła się do swojego goście red. Dominika Długosz.
To ja to miałem powiedzieć, pani redaktor, to ja miałem powiedzieć, aby jechać ostrożnie, bo się skończy, jak z ministrem Żurkiem
— zareagował poseł Polski 2050 Michał Gramatyka, co rozbawiło prowadzącą.
Policja zajęła się sprawą Żurka
Tymczasem reporter RMF FM Jakub Rybski ustalił, że komenda miejsca policji w Krakowie zajęła się dziś sprawą niebezpiecznego manewru Waldemara Żurka.
