autor: screenshot Onet Rano
autor: screenshot Onet Rano

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w programie na YouTubie „Duży w Maluchu” w pewnym momencie pokierował małym Fiatem, co skończyło się popełnieniem wykroczenia - Żurek wjechał na pasy już w momencie, gdy zaczęła przez nie przechodzić kobieta. Z tej sytuacji w programie „Onet Rano.” zażartowali dziennikarka Dominika Długosz i poseł Polski 2050 Michał Gramatyka.

Groźny manewr Żurek

Przypomnijmy, że w programie „Duży w Maluchu” minister Żurek chwalił się, że prawo jazdy zrobił właśnie kierując „Maluchem”, a kończąc technikum miał już uprawnienia potrzebne do prowadzenia motocykla, samochodu i traktora. Niestety ten szeroki wachlarz uprawnień nie ustrzegł ministra Żurka od popełnienia groźnego wykroczenia, a wszystko zarejestrowała kamera.

Proszę uważać! Przejechałby pan prawie po tej pani

— zareagował na manewr Żurka prowadzący program Filip Nowobilski. Warto zaznaczyć, że i wówczas, i w późniejszym wpisie na X, Żurek poddawał w wątpliwość swoja winę, pomimo tego, że popełnienie wykroczenia jest ewidentne - wszystko zarejestrowała kamera.

Żarty z manewru szefa MS

Program „Onet Rano.” jest formatem podobnym do „Dużego w Maluchu” w tym sensie, że obydwa z nich polegają na przeprowadzaniu wywiadów w samochodzie podczas jazdy. Stąd prowadząca red. Dominika Długosz i poseł Polski 2050 Michał Gramatyka przed rozpoczęciem jazdy nawiązali do groźnego wykroczenia Żurka.

Dobrze, panie ministrze, będziemy teraz uważać, żeby nie „na Żurka”, będziemy jechać powoli

— zwróciła się do swojego goście red. Dominika Długosz.

To ja to miałem powiedzieć, pani redaktor, to ja miałem powiedzieć, aby jechać ostrożnie, bo się skończy, jak z ministrem Żurkiem

— zareagował poseł Polski 2050 Michał Gramatyka, co rozbawiło prowadzącą.

Policja zajęła się sprawą Żurka

Tymczasem reporter RMF FM Jakub Rybski ustalił, że komenda miejsca policji w Krakowie zajęła się dziś sprawą niebezpiecznego manewru Waldemara Żurka.

Adam Stankiewicz/X/Onet Rano

