Do krakowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wpłynęło powiadomienie od grupy obywateli o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Miasto tonie w długach, co zdaniem inicjatorów referendum jest skutkiem rządów Miszalskiego (KO).
Dyrektor delegatury KBW w Krakowie Barbara Golanko powiedziała dziś, że powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum „jest podpisane przez 21 osób”. Jak wyjaśniła, teraz – zgodnie z procedurą - KBW będzie weryfikować, czy podpisane osoby są mieszkańcami Krakowa. Następnie KBW musi zapytać prezydenta Krakowa, czy też takie powiadomienie otrzymał. Od chwili potwierdzenia otrzymania powiadomienia przez urząd miasta, liczone jest 60 dni na zbiórkę podpisów ws. przeprowadzenia referendum.
Aby doszło do organizacji referendum grupa obywateli musi zebrać poprawne podpisy 10 proc. uprawnionych do głosowania, czyli (według stanu na koniec 2025 r.) 58 355 podpisów. Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze prezydenta. O wyniku wyborów decyduje większość głosów „za” lub „przeciw” odwołaniu Miszalskiego z funkcji.
Film „Człowiek z Dachu” - emisja dziś w Telewizji wPolsce24
Przeciwnicy prezydenta, w tym politycy Konfederacji i PiS, obwiniają go m.in. o zadłużenie miasta, rosnące ich zdaniem bezrobocie, problemy z transportem publicznym, wprowadzenie strefy czystego transportu (SCT).
Telewizja wPolsce24 wyemituje dziś wieczorem film wyreżyserowany przez Mariusza Pilisa pt. „Człowiek z dachu”.
Kraków tonie w długach. To są konsekwencje prezydentury Aleksandra Miszalskiego (KO). Dziś o 20:05 w telewizji wPolsce24 pokażemy najnowszy film dokumentalny reżysera Mariusza Pilisa pt. „Człowiek z dachu”.
Zdradzamy, co wydarzyło się w Krakowie podczas ostatnich wyborów samorządowych, kiedy szalę zwycięstwa na korzyść kandydata Platformy Obywatelskiej przeważyła kampania hejtu i pomówień. Po filmie specjalna debata na żywo, o tym co dzieje się w Krakowie
— zapowiada Telewizja wPolsce24 w mediach społecznościowych.
Dlaczego z dachu?
O sytuacji w Krakowie opowiadał dziś w programie w „Kawa i Wikło” Mariusz Pilis. Reżyser wyjaśnił, skąd wziął się tytuł jego filmu „Człowiek z dachu”.
Prezydent Miszalski w Krakowie - i to nie jest żadną tajemnicą - jest znany z produkcji całej masy rolek, takich krótkich filmików, w których np. wypina cztery litery na juwenaliach. Tego jest bardzo dużo. Wywalił sobie na czole osiem gwiazdek, ale to podobno jego współpracownicy sfotografowali. On tego nie chciał. Niemniej jednak fakt jest faktem, produkuje całą masę rolek i to jest jedno z największych jego osiągnięć, jego prezydentury w mieście. Stworzył taką rolkę, w której tańczy na dachu magistratu. Tańczy nota bene do tej bardzo wulgarnej piosenki w takt nie do końca cenzuralnych słów. Kiedy zobaczyłem ten obrazek, pomyślałem sobie, że on rzeczywiście bardzo mocno pasuje do tego wszystkiego, co się dzisiaj w Krakowie dzieje
— powiedział Mariusz Pilis.
Mamy do czynienia z sytuacją absurdalną, jeżeli chodzi o prowadzenie miasta, olbrzymie długi, problemy ze Strefą Czystego Transportu. Absurdalna sytuacja i generalnie pomysł jest taki, żeby miasto było całe objęte tym, czego nikt nie chce w ogóle proponować, mówię tu jakiś europejskich zapisach
— stwierdził reżyser.
Dlaczego „Człowiek z dachu”? Po pierwsze to jest ta rolka, a po drugie przyczyną zrobienia tego filmu jest książka Wojciecha Muchy i Andrzeja Gajcego. Książka o kampanii samorządowej z 2024 w Krakowie. Tak naprawdę to jest to wszystko, co później mogliśmy obserwować na arenie ogólnopolskiej, czyli tego wszystkiego, w jaki sposób ta druga strona atakowała i podchodziła do kandydatury prezydenta Karola Nawrockiego. To się wszystko działo rok wcześniej w Krakowie. Nikt na to nie zwrócił uwagi. Poligon doświadczalny, ale skuteczny
— dodał Mariusz Pilis w programie „Kawa i Wikło” na antenie Telewizji wPolsce24.
21 kwietnia 2024 r. Miszalski w drugiej turze wyborów uzyskał ponad 51 proc. poparcia i wygrał z radnym, przedsiębiorcą, aktywistą i byłym posłem PO Łukaszem Gibałą, którego poparło prawie 49 proc. głosujących.
