Marek Jakubiak do niedawna był jednym z czterech posłów tworzących koło polskie Demokracja Bezpośrednia. Teraz jednak został z niego wyrzucony. „Jestem tą decyzją zaskoczony” - powiedział poseł w rozmowie z Onetem. „Marek o wszystkim wie, bo to była wspólna decyzja” - stwierdził z kolei Jarosław Sachajko, przewodniczący koła.

Do niedawna koło poselskie Demokracja Bezpośrednia tworzyło czterech posłów, byli to: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marek Jakubiak. Teraz na stronie Sejmu widnieją już tylko nazwiska trzech członków koła - nie ma Marka Jakubiaka. Dlaczego?

Nie wiem, co kolegom przyszło do głowy

— zaznaczył Marek Jakubiak w rozmowie z Onetem.

Jestem tą decyzją zaskoczony

— dodał poseł, przebywający obecnie za granicą.

Marek o wszystkim wie”

Zupełnie inaczej sprawę przedstawił Onetowi Jarosław Sachajko, przewodniczący koła.

Marek o wszystkim wie, bo to była wspólna decyzja

— podkreślił Sachajko.

To nasze wewnętrzne sprawy, dlatego nie chciałbym dyskutować o powodach rozstania z posłem Jakubiakiem. Widzimy politykę i sposób prowadzenia jej w odmienny sposób. Rozeszły się nasze drogi i wizje

— wyjaśnił.

