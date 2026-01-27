Marek Jakubiak do niedawna był jednym z czterech posłów tworzących koło polskie Demokracja Bezpośrednia. Teraz jednak został z niego wyrzucony. „Jestem tą decyzją zaskoczony” - powiedział poseł w rozmowie z Onetem. „Marek o wszystkim wie, bo to była wspólna decyzja” - stwierdził z kolei Jarosław Sachajko, przewodniczący koła.
Do niedawna koło poselskie Demokracja Bezpośrednia tworzyło czterech posłów, byli to: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marek Jakubiak. Teraz na stronie Sejmu widnieją już tylko nazwiska trzech członków koła - nie ma Marka Jakubiaka. Dlaczego?
Nie wiem, co kolegom przyszło do głowy
— zaznaczył Marek Jakubiak w rozmowie z Onetem.
Jestem tą decyzją zaskoczony
— dodał poseł, przebywający obecnie za granicą.
„Marek o wszystkim wie”
Zupełnie inaczej sprawę przedstawił Onetowi Jarosław Sachajko, przewodniczący koła.
Marek o wszystkim wie, bo to była wspólna decyzja
— podkreślił Sachajko.
To nasze wewnętrzne sprawy, dlatego nie chciałbym dyskutować o powodach rozstania z posłem Jakubiakiem. Widzimy politykę i sposób prowadzenia jej w odmienny sposób. Rozeszły się nasze drogi i wizje
— wyjaśnił.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Jakubiak: Prezydent Nawrocki powinien powołać Radę, która zorganizuje wspólną listę prawicy na wybory do Sejmu
Adam Stankiewicz/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751690-jakubiak-zostal-wyrzucony-z-kola-poselskiego-co-sie-stalo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.