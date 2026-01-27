W Polsce 2050 trwa walka o przywództwo, partii grozi też rozpad. Czy w obecnej sytuacji może dojść do porozumienia przynajmniej części posłów Polski 2050 z PiS tak, by odsunąć od władzy rząd Donalda Tuska? „Nie jest daleko od tego, by to się stało. Jestem przekonany, że jest duża część polityków Polski 2050, która myśli o tym, jak ułożyć inną koalicję jeszcze w tym Sejmie” - mówił przedwczoraj w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Przemysław Czarnek, poseł, wiceprezes PiS. Na publikację naszego portalu zareagowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, ubiegająca się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050.
Zaniepokojeni koalicjanci
Całą dyskusję rozpoczęła publikacja red. Dominiki Długosz w „Newsweeku”, gdzie wypowiadali się anonimowo m.in. przedstawiciele koalicjantów Polski 2050.
Na stole jest także scenariusz układu z PiS i teki premiera dla Pełczyńskiej-Nałęcz
— mieli mówić „zaniepokojeni koalicjanci” Polski 2050 w rozmowie z „Newsweekiem”.
„Nie jest daleko od tego, by to się stało”
Wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek nie chciał w rozmowie z portalem wPolityce.pl mówić o konkretnych nazwiskach kandydata na premiera, ale ocenił, iż bardzo realne jest porozumienie opozycji z udziałem posłów Polski 2050 opuszczających rządzącą koalicję.
Nie jest daleko od tego, by to się stało. Jestem przekonany, że jest duża część polityków Polski 2050, która myśli o tym, jak ułożyć inną koalicję jeszcze w tym Sejmie, bez wyborów po to, żeby wykorzystać szansę, okno możliwości, które ma Polska
— podkreślił w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Przemysław Czarnek.
Nie będę wskazywał żadnych imion i nazwisk, bo to nie ma najmniejszego sensu w tym momencie. Od dawna jednak mam nadzieję, że jest w Polsce 2050 kilkanaście osób, które myślą o tym, jak zastopować rządy Donalda Tuska i obrać dobry kurs. Mam ogromną nadzieję, że podobny scenariusz jest przynajmniej rozpatrywany przez część posłów Polski 2050, którzy jak będą tkwić w tym rządzie przez następne blisko dwa lata, to doprowadzą siebie do ruiny, a przede wszystkim Polskę doprowadzą do ruiny
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Porozumienie PiS i Polski 2050, by odwołać rząd Tuska? Prof. Czarnek: „Nie jest daleko od tego, by to się stało”
Reakcja Pełczyńskiej-Nałęcz na publikację wPolityce.pl
Na publikację portalu wPolityce.pl zareagowała sama Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Nie ze mną te numery. Żenująca próba wbicia klina w naszą koalicję. Stoję i będę stała za współpracą w drużynie, którą wskazali wyborcy - Koalicji 15 października
— zadeklarowała kandydatka na przewodniczącego Polski 2050.
W tej koalicji zawsze w imieniu Polska 2050 stanę po stronie ludzi: za dostępnymi mieszkaniami (czyli przeciw dopłatom do deweloperów, które wprowadził PiS), za sprawiedliwością podatkową dla pracujących, przeciw lobbystom, którzy za wszystkich (w tym waszych) rządów migali się od dokładania się do dobra wspólnego. To jest moje i nasze zobowiązanie wobec ludzi
— dodała.
Wkrótce Polska 2050 się rozpadnie?
Warto zaznaczyć, że Polska 2050 to obecnie bardzo podzielona partia. W niedawnym wpisie na Facebooku Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opowiedziała się ze jak najszybszym przeprowadzeniem wyborów na przewodniczącego partii. Tymczasem Szymon Hołownia, obecny szef Polski 2050, zadeklarował, że jeśli te wybory się odbędą i władzę obejmie jedna z frakcji, to on opuści Polskę 2050. Mało tego zadeklarował, że wśród posłów wciąż ma 15-16 wiernych wobec niego osób. Jeśli Hołownia okaże się słowny, to oznacza, że juz wkrótce powinno dojść do rozpadu Polski 2050.
Wybory powinny odbyć się jak najszybciej - w najbliższą sobotę. Potrzebujemy jednak w tej kampanii jak najwięcej pozytywu. Potrzebujemy pokazać, że Polska 2050 jest o sprawach, a nie o nas samych Proponuję pozytywną debatę programową. Taką jaka była przed pierwszą turą. Gotowość zorganizowania zgłosiło Radio Dobrego Przekazu. Debatę, która zakończy się obopólną deklaracją współpracy po wyborach
— napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz we wpisie na Facebooku, wcześniej tłumacząc, że odrzucona została jej pierwotna propozycja, by po unieważnionej II turze głosowania na przewodniczącego Polski 2050 partią zarządzały po prostu obydwie kandydatki, które przeszły do II tury.
CZYTAJ TAKŻE: Hołownia opuści Polskę 2050?! Stawia ultimatum i ostrzega Radę Krajową przed planowaną decyzją: To programowana samozagłada
