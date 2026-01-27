Szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego uważa, że zastąpienie określeń mąż i żona, zwrotami małżonek 1 i 2 w dokumentach stanu cywilnego jest absolutnie niezgodne z konstytucją. „Nie ma zgody na tego rodzaju eksperymenty” - oświadczył w Radiu ZET minister Zbigniew Bogucki, dodając, że będzie rekomendował skierowanie takich regulacji do TK. Bogucki ujawnił, że w najbliższym czasie prezydent znów spotka się z Radosławem Sikorskim. Planowane są także spotkania szefami klubów parlamentarnych, szefową KRS i rzecznikami dyscyplinarnymi sędziów. Szef KPRP jest w stałym kontakcie z Szymonem Hołownią. Padło też pytanie o konieczność zmiany premiera i kandydaturę Hołowni.
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy zapowiedział wprowadzenie rozporządzenia, które zmieni wzory aktów stanu cywilnego. W odpowiednich rubrykach zamiast sformułowania „mąż” i „żona” mają się pojawić określenia małżonek nr 1 i małżonek nr 2. W ten sposób Gawkowski chce wypełnić postanowienie TSUE, które zmusza Polskę do zalegalizowania zawartych zagranicą związków osób tej samej płci.
Jak podkreślił szef prezydenckiej kancelarii, to rozporządzenie będzie absolutnie sprzeczne z polską konstytucja.
Nie ma pierwszego drugiego małżonka, pierwszego małżonka, jest mąż, żona, jest kobieta i mężczyzna, jest polska konstytucja. Pan minister może sobie wydawać jakieś rozporządzenia, przy czym one będą deliktem, moim zdaniem, będą złamaniem polskiej konstytucji
— powiedział Zbigniew Bogucki w Radiu Zet.
Jeżeli tego rodzaju rozporządzenie zostanie wydane, to ja będę przekonywał pana prezydenta, żeby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dlatego, że najwyższym prawem Rzeczypospolitej jest konstytucja, a nie różnego rodzaju orzeczenia trybunałów międzynarodowych, być może niektórzy chcieliby wsłuchać gdzieś głosów z zewnątrz, ale przede wszystkim powinni wsłuchiwać się w głos Polaków
— mówił dalej.
Nie ma zgody na tego rodzaju eksperymenty, co więcej tego rodzaju ścieżka to jest prosta droga do tego, że uznać tego rodzaju związki za małżeństwa już w pełnym słowa tego znaczeniu, czyli na przykład adopcję dzieci
— zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta.
Będzie kolejne spotkanie z Sikorskim
Wczoraj prezydent Karol Nawrocki spotkał się z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Kluczowym punktem były oczywiście kwestie obsady placówek dyplomatycznych i ambasadorów.
To było spotkanie dobre, trwające ponad godzinę. O szczegółach nie będę mówił, bo takie były ustalenia, by to się odbyło w dyplomatyczny sposób, w ciszy. Wiele emocji narosło wokół sprawy ambasadorów. Myślę, że polska racja stanu wymaga, aby tę sprawę wreszcie załatwić. Czy to się uda, nie wiem, ale tego rodzaju działania trzeba podejmować. To właśnie zrobił wczoraj pan prezydent spotykając się z ministrem sprawa zagranicznych Sikorskim. Będzie też kolejne spotkanie. Na razie nie ma jeszcze terminu
— powiedział prezydencki minister i odniósł się do sprawy Klicha i Schnepfa.
Na pewno nie będą ambasadorami ani w Rzymie ani w Waszyngtonie, pan Schnepf i pan Klich. Pan prezydent Karol Nawrocki mówił o tym wielokrotnie. Nie zgadzał się ta to także poprzedni prezydent i myślę, że wreszcie nastąpi tu pewna refleksja po stronie rządu. Nie jestem upoważniony do tego, aby dziś rozmawiać o nazwiskach ambasadorów
— oświadczył Bogucki.
Spotkanie z szefami klubów parlamentarnych. Hołownia premierem?
Wyjątkowo ciekawie rysują się najbliższe dni jeśli chodzi o sytuację wewnątrz koalicji Donalda Tuska. Premier stoi właściwie pod ścianą, większa część Polaków chce jego dymisji.
W imieniu prezydenta wysyłałem zaproszenia do szefów klubów. To będzie szersze spotkanie, może być kilka osób, w zależności od tego, jak kluby postanowią. Każdy klub ma osobno zarezerwowany czas, by spokojnie porozmawiać z panem prezydentem. Mamy nowy rok, zaczynamy jakąś nową historię, trzeba rozmawiać. To parlament decyduje o tym, co się dzieje, jakie ustawy
— mówi prezydencki minister, który potwierdził, że ponadto jest w stałym kontakcie z Szymonem Hołownią.
Choćby z uwagi na fakt, że jak jeszcze był marszałkiem, ja byłem szefem Kancelarii Prezydenta i kwestie legislacyjne musiały być uzgodnione
— oświadczył minister Bogucki i odniósł się do kwestii zmiany na stanowisku premiera. Nie zaprzecza, kiedy w tym kontekście wymieniony jest Szymon Hołownia.
Mamy do czynienia z najgorszym premierem po 1989 roku, tu nic się nie zmienia, jest tylko gorzej, jeśli chodzi o premiera Tuska i jego rząd. Nigdy nie można mówić nigdy, w polityce nie ma rzeczy niemożliwych, nie można się zarzekać, że coś się nie wydarzy. Pan marszałek Hołownia, kiedy stanął przed próbą – zaprzysiężenie prezydenta RP – stanął po stronie wyboru Polaków, konstytucji, wypełnił swój obowiązek. W demokracji walczącej trzeba to zauważyć i pamiętać, że przeciwstawił się szaleńczej koncepcji
— podkreślił minister Zbigniew Bogucki.
Prezydent nie przygląda się biernie Żurkowi
W ubiegłym tygodniu prokuratorzy Waldemara Żurka Tomasza Narłowskiego i Zbigniewa Rzepy w asyście spolegliwych policjantów wtargnęli do KRS bez zgody przewodniczącej tej konstytucyjnej instytucji. Prezydent Karol Nawrocki zamierza spotkać się z sędzią Dagmarą Pawełczyk-Woicką oraz Rzecznikami Dyscyplinarnymi Sędziów Sądów Powszechnych Piotrem Schabem, Przemysławem Radzikiem i Michałem Lasotą.
Spotkanie prezydenta z szefową KRS jeszcze w tym tygodniu, już niebawem. Będzie też spotkanie z rzecznikami – sędzią Schabem, jego zastępcami. Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu
— potwierdził szef Kancelarii Prezydenta i dodał, że na rozmowę może liczyć także Waldemar Żurek.
Pan minister Żurek jest niezwykle labilny, jeśli chodzi o kwestię spotkania z panem prezydentem. Najpierw zapowiadał, że będzie próbował podejmować rozmowy. Prób nie było. A ostatnio stwierdził, że nie chce rozmawiać. Jak zadzwoni i zmieni zdanie, to prezydent wielokrotnie pokazywał, że jest otwarty na dyskusję
– zapewniił szef Kancelarii Prezydenta.
Borowski nie może trafić do więzienia
Bogucki ujawnił także, że kancelaria żywo interesuje się losami opozycjonisty z czasów PRL Adama Borowskiego, skazanego przez sąd na więzienie za krytykę Romana Giertycha.
Wczoraj spotkałem się z panem Adamem Borowskim – człowiek wspaniały, wielki patriota, który nie ugiął się przed komuną i nie ugnie się także przed tymi, którzy dziś próbują go zastraszyć czy zniszczyć. Jest jasne stanowisko pana prezydenta. Zobaczymy jeszcze, jak sprawa wygląda w sensie prawno-procesowym. Jestem z panem Borowskim w kontakcie. Murem za Adamem Borowskim, ta sprawa bulwersuje i nie może zakończyć się tym, że pan Adam Borowski będzie zamykany do więzienia
— oświadczył szef KPRP.
Kandydat na premiera
Zbigniew Bogucki jest wymieniany przez niektórych polityków PiS, jako kandydat na premiera z ramienia tego ugrupowania. Do tych informacji odniósł się sam zainteresowany.
Ja nie wiem, czy ja jestem faworytem. Do wyborów prawie 2 lata. Najpierw praca, pokora i proszenie o głosy. Oczywiście koncepcja, w której wskazuje się jakąś osobę jako kandydata to koncepcja, która była już przeprowadzana, chociażby w przypadku premier Beaty Szydło
— powiedział gość Radia ZET.
Ja z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim rozmawiam bardzo regularnie – raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. To bardzo dobre rozmowy. Mogę powiedzieć, że rozmawiam z panem prezesem na wszystkie tematy polityczne. Jeśli do tego rodzaju rozmowy dojdzie, to odpowiem na pewno panu prezesowi, na pewno będę musiał porozmawiać z panem prezydentem, który jest dziś moim szefem
— oświadczył Zbigniew Bogucki
Sprawą powinien zająć się Kierwiński
Wczoraj 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem wieczorem swoją rodzinę w mieszkaniu w Ustce. W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka. Pięć osób jest rannych,
Zawsze tragedia tego rodzaju budzi smutek. Można tylko złożyć kondolencje, współczuć rodzinie. Straszna tragedia. Trzeba tę sprawę dogłębnie wyjaśnić. To zadanie ministra spraw wewnętrznych i administracji, któremu ta służba podlega. Premiera, który nadzoruje te służby i MSWiA. To odpowiedzialność tych 2 osób, żeby sprawę wyjaśnić i przekazać opinii publicznej co się wydarzyło
— powiedział szef KPRP, który przypomniał, że aby móc zmienić szefa SOP Kierwiński i Tusk muszą porozumieć się z prezydentem. Minister Bogucki zapowiedział także, że w kwestii nominacji oficerskich nie będzie żadnego automatyzmu.
Nie będzie blankietowej zgody, to znaczy, że wszystkie dokumenty, które zostaną przedłużone, pan prezydent z zamkniętymi oczami podpisze. Każdy przypadek będzie analizowany, a ja jestem głęboko przekonany, że olbrzymia większość tych, którzy zostaną zaproponowani, po prostu te nominacje otrzymają, ale każdą osobę, i tak robi pan prezydent w każdym przypadku, bardzo jasno sprawdzić
— powiedział Zbigniew Bogucki w “Gościu Radia Zet”.
Trump i Rada Pokoju
Niezwykle ważna dla ministra Boguckiego jest kwestia przynależności do Rady Pokoju organizowanej przez Donalda Trumpa.
Jedynym człowiekiem, który może odsunąć to wielkie niebezpieczeństwo wynikające z neoimperializmu rosyjskiego, z tego zagrożenia ze strony putinowskiej Rosji, jest Donald Trump i każdy racjonalny człowiek, nie tylko polityk ma tego doskonałą świadomość
— powiedział Zbigniew Bogucki.
Oczywiście z Amerykanami trzeba rozmawiać na zasadach partnerskich i tak robi prezydent Nawrocki, nie staje na baczność przed jednym czy drugim kanclerzem, nie mówi, że niepotrzebne są nam reparacje albo że to jest kwestia, o której będziemy dyskutować. Stawia sprawę jasno czy to w Berlinie, czy kiedy do Warszawy przyjeżdża prezydent Ukrainy, czy to w Waszyngtonie
— dodał.
Nie można mówić, z góry zakładać, że nie będzie się uczestniczyć w ważnej inicjatywie. Widzimy, jak przebudowuje się architektura światowego bezpieczeństwa, sprawy niezwykle przyśpieszył. Każdy, kto obserwuje politykę, czy jest politykiem, czy jest dziennikarzem, czy jest komentatorem, widzi, że te sprawy idą bardzo szybko i pytanie zasadnicze czy lepiej być przy stole, czy stać za drzwiami, czekać co przy stole uchwalono
— stwierdził.
Ja uważam, że lepiej być przy stole, pan prezydent jest takiego samego zdania. Oczywiście trzeba przejść cały proces związany z kwestią podpisania tej umowy, negocjacji, ratyfikacji, wszystkich wymogów konstytucyjnych. Jeśli minister Domański mówi, że nie ma w budżecie na bardzo ważne sprawy, to ja bym zapytał, ile Polska płaci na różnego rodzaju inne organizacje międzynarodowe, a to są bardzo wysokie kwoty, z których nic nie wynika
— zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta.
Można stawiać warunki, podpowiadać pewne rozwiązania, by każdy na tym wygrał. Potrzebujemy jak najszerszej obecności amerykańskiej. Każdą okazję, która daje możliwość rozmawiania o tym trzeba wykorzystywać
— zauważył Bogucki.
Robert Knap/Radio ZET
