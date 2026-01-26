Beata Szydło, była premier, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości zwróciła uwagę na niepokojące doniesienia „Politico”, które ujawniła, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen próbuje zwiększać swoje kompetencje. „Robi, co chce, łamiąc nie tylko Traktaty, ale nawet wewnętrzne zasady Komisji. Byle tylko realizować potrzeby Niemiec” - wskazała.
Serwis „Politico” ujawnił, że kierująca unijną dyplomacją Kaja Kallas nazywa Ursulę von der Leyen „dyktatorem”. Von der Leyen zabiera bowiem Kallas uprawnienia, tworząc własne struktury ds. międzynarodowych. Czyli w ramach Komisji Europejskiej powstają departamenty dublujące swoje działania
— wskazała Beata Szydło w serwisie X.
Kallas nie może nic z tym zrobić, ponieważ jest z Estonii, więc von der Leyen po prostu ją lekceważy
— zaznaczyła.
I tak to właśnie wygląda w Brukseli - niemiecka szefowa Komisji Europejskiej robi, co chce, łamiąc nie tylko Traktaty, ale nawet wewnętrzne zasady Komisji. Byle tylko realizować potrzeby Niemiec
— dodała.
Działania von der Leyen
Jak wskazało „Politico” Ursula von der Leyen konsekwentnie odbiera kompetencje wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, wysokiemu przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kai Kallas.
Zauważyło, że niedawno odebrane jej zostały sprawy Morza Śródziemnego, ponieważ KE utworzyła Dyrekcję Generalną ds. Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Zatoki Perskiej. Dodatkowo Komisja Europejska pracuje nad ograniczeniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
Portal ujawnił, że Kallas skarży się, że szefowa KE zachowa się jak dyktatorka, ale jak wskazał jeden z wysokich rangą urzędników, niewiele może z tym zrobić, ponieważ pochodzi z małej Estonii a liberałowie, do których należy, są małym ugrupowaniem.
