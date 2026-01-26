Heritage Foundation poinformowało, że były prezydent Polski Andrzej Duda dołączył do organizacji jako wizytujący ekspert wysokiej rangi. „Jest to wyraz wieloletniej współpracy Heritage z konserwatywnymi liderami za granicą, którzy wierzą w „nową Europę” opartą na suwerenności, bezpiecznych granicach, demokratycznym samorządzie oraz kluczowej odpowiedzialności za zapewnienie własnej obrony narodowej” - wskazało w komunikacie. Głos zabrał sam były prezydent. „Jako prezydent Polski przekonałem się na własne oczy, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne sojusze demokratyczne i narodowa determinacja chronią wolność” - podkreślił Andrzej Duda.
W komunikacie przekazano, że Andrzej Duda pełnił funkcję głowy jednego z najważniejszych państw członkowskich NATO. Wskazano, że odegrał znaczącą rolę we wzmacnianiu polskiej pozycji obronnej, zwiększeniu zobowiązań sojuszniczych w zakresie wydatków na obronność i zacieśnieniu współpracy między państwami demokratycznymi.
Prezydent Duda sprawował władzę z jasnym zrozumieniem tego, co narody są winne swoim obywatelom: bezpieczne granice, bezpieczeństwo publiczne i odwagę przeciwstawienia się samozwańczym elitom globalnym
— wskazał Dr. Kevin Roberts, prezes Heritage Foundation i Heritage Action.
Jego doświadczenie w obronie suwerenności narodowej Polski w Europie stanowi cenną lekcję dla Amerykanów zaangażowanych w przywracanie samorządności w kraju. Z przyjemnością witamy go w Heritage w momencie, gdy przyszłość Zachodu zależy od narodów, które wciąż pamiętają, komu służą
— dodał.
Głos zabrała także Victoria Coates, wiceprezes Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute for National Security and Foreign Policy.
Pod przewodnictwem prezydenta Dudy Polska podjęła zdecydowane działania na rzecz wzmocnienia obronności kraju i poprawy gotowości bojowej, podczas gdy znaczna część Europy wahała się. Jego przywództwo dowodzi pozytywnego wpływu, jaki konsekwentny konserwatyzm ma na nasze bezpieczeństwo narodowe i współpracę globalną
— podkreśliła.
Rola byłego prezydenta
Andrzej Duda także zabrał głos na temat swojej nowej roli.
Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Heritage Foundation jako ekspert wizytujący. Jako prezydent Polski przekonałem się na własne oczy, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne sojusze demokratyczne i narodowa determinacja chronią wolność
— wskazał.
Z niecierpliwością czekam na możliwość wniesienia tego doświadczenia do wieloletniej pracy Heritage Foundation na rzecz promowania konserwatywnych rozwiązań politycznych dla Europy
— dodał.
W komunikacie wskazano, prezydent Andrzej Duda będzie zajmował się tematyką bezpieczeństwa transatlantyckiego, gotowości obronnej Europy, odporności demokracji oraz przygotowywaniem rekomendacji dotyczących przyszłości konserwatywnego przywództwa w Europie.
