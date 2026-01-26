Prezydent Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim ministra spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej księcia Faisala bin Farhana Al Sauda. Rozmowa dotyczyła dialogu prowadzonego pomiędzy Polską i Arabią Saudyjską dwustronnie i na forach międzynarodowych.
Jak przekazała KPRP na X, rozmowa obu polityków dotyczyła „owocnego dialogu prowadzonego pomiędzy Polską i Arabią Saudyjską dwustronnie, jak i na forach międzynarodowych” .
Został przy tej okazji podkreślony rozwój gospodarczy Polski oraz zaistniała możliwość na zacieśnianie współpracy bilateralnej. Oba państwa liczą na wzrost wymiany handlowej i gospodarczej w takich dziedzinach jak energia, surowce krytyczne, nowoczesne technologie oraz turystyka
— podkreślono we wpisie Kancelarii Prezydenta.
Wcześniej składający wizytę w Polsce minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej spotkał się z wicepremierem i szefem MSZ, Radosławem Sikorskim.
Polsko-saudyjska rada koordynacyjna
Ministrowie podpisali w Warszawie memorandum o ustanowieniu polsko-saudyjskiej rady koordynacyjnej. Jak podkreślił Sikorski, daje to możliwość stworzenia grup roboczych, które będą wdrażać poszczególne zakresy współpracy.
Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Sikorski powiedział, że rozmowa dotyczyła m.in. perspektywy zakończenia rosyjskiej agresji w Ukrainie oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poinformował, że podczas spotkania podpisana została również umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych.
