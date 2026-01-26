Wygląda na to, że premiera trzyma się propaganda sukcesu, w dodatku prezentowana w tiktokowym stylu. Donald Tusk opublikował bowiem w mediach społecznościowych nowe nagranie, w którym analizuje najczęstsze pytania kierowane przez obcokrajowców na temat atrakcyjności Polski. W czym problem? „Polska jest bezpieczna, bo w 2015 roku przegraliście wybory i nie udało się Wam wcielić planu o ‘przyjmowaniu uchodźców w ramach obowiązku, testu na przyzwoitość” - czytamy w jednym z komentarzy.
Tym chwali się Tusk
Zobaczcie, oto najczęściej wyszukiwane pytania za granicą, jeśli chodzi o Polskę
— mówi Donald Tusk w nagraniu, pokazując wydrukowaną stronę jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych. I tutaj rozpoczyna się seria przechwałek ze strony szefa rządu i lidera KO.
„Why Poland is so safe”? Dlaczego Polska jest taka bezpieczna? Bo zainwestowaliśmy wielkie pieniądze w naszą armię, uszczelniliśmy granicę, mamy odpowiedzialną, twardą politykę azylową i jesteśmy gościnni, spokojni ludzie. „Why Poland is so clean”? Dlaczego w Polsce jest tak czysto? Słuchajcie, dobrze działają samorządy, administracja. Zainwestowaliśmy bardzo dużo w infrastrukturę i wszyscy poważnie traktują swoje obowiązki. I kolejne pytanie: „Why Poland is so rich”? Dlaczego Polska jest taka bogata? No wiecie, w zeszłym roku przekroczyliśmy ten historyczny bilion dolarów dochodu narodowego. Jesteśmy 20. gospodarką świata. Mamy najszybszy wzrost gospodarczy w Europie. Tak, naprawdę Polska staje się bogatym krajem
— opowiada w wideo Tusk, choć wiele z tych osiągnięć to zasługa… poprzedników!
I czwarte, najpopularniejsze pytanie: „Why Poland is so popular”? Słuchajcie, piękny kraj, wspaniali ludzie, dobra kuchnia. Polska staje się jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie krajów. Warszawa w różnych rankingach światowych jest pierwszym, drugim, trzecim miastem najbardziej atrakcyjnym dla turystów z całego świata. Dlatego zawsze z takim przekonaniem jak jestem za granicą, mówię „Be like Poland”
— puentuje szef rządu.
Od siebie również, w opisie do nagrania, napisał:
Nie mam więcej pytań 😉
Polacy mają inne pytania
Można się cieszyć z dobrej oceny Polski za granicą, ale… Jest jednak kilka uwag.
Polska jest bezpieczna, bo w 2015 roku przegraliście wybory i nie udało się Wam wcielić planu o „przyjmowaniu uchodźców w ramach obowiązku, testu na przyzwoitość”. Gdybyście wtedy nie przegrali, dziś byśmy mierzyli się z tymi samymi problemami, co na zachodzie…
— zauważył w komentarzu w serwisie X Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
Szkoda, że „catholic” się nie zmieściło…
— dodał Adam Biernacki, były rzecznik stałego przedstawiciela Polski przy UE.
Wiele ciekawych spostrzeżeń co do listy Donalda Tuska można odnaleźć również na Facebooku. Cóż takiego zauważyli komentujący?
A podobno mur był niepotrzebny
— czytamy w jednym z wpisów.
Jest tak cudownie, prąd najdroższy mamy, szpitale upadają, ludzie zamarzają bo nie stać na ogrzewanie itd… po prostu zielona wyspa
— dodaje inna komentująca użytkowniczka FB.
Dlaczego w Polsce jest tak drogo? Dlaczego w Polsce zrezygnował pan z programu dobry posiłek w szpitalach?
— to kolejne pytanie do Donalda Tuska pod jego postem.
Donald Tusk najwidoczniej woli uprawiać propagandę sukcesu w social mediach i przechwalać się osiągnięciami swoich poprzedników, zamiast realnie rozwiązywać problemy obywateli. Ale czy kogokolwiek to dziwi po tym, jak nie potrafił, a raczej nie chciał realizować własnych obietnic wyborczych?
PRZYPOMINAMY: Tusk wypuścił filmik. Zdjęcie z młodości „ożywione” przez AI. Bawi się też w facebookowego coacha? „Ważne, żebyś z niej skorzystał” WIDEO
kpc/X/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751651-tusk-wrzuca-nagranie-i-chwali-sie-polska-dostal-kilka-uwag
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.