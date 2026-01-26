Konfederacja sondażowo jest obecnie trzecią siłą polityczną w Polsce, ale wkrótce Sąd Najwyższy może wydać wyrok, na podstawie którego może stracić subwencję na trzy lata, a konkretnie aż 12 milionów złotych. „Działacze są wściekli na Sławomira Mentzena, którego człowiek — Roman Łazarski — odpowiadał za finanse Konfederacji” - pisze „Newsweek”.
W sprawie chodzi odwołanie się Konfederacji od uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, odrzucającej sprawozdanie finansowe partii za 2024 roku.
Realnie nasza subwencja zależy właśnie od tego. Jak przegramy, to na trzy lata tracimy subwencję
— tłumaczy w rozmowie z „Newsweekiem” Michał Wawer, poseł i skarbnik Konfederacji. Powodem odrzucenia jest rozliczenie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.
Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
Sąd Najwyższy już de facto rozstrzygnął, że partia spartaczyła rozliczenie tej kampanii. Zatem naturalną konsekwencją decyzji SN, by odrzucić sprawozdanie finansowe Konfederacji za wybory do PE, powinno być odrzucenie sprawozdania rocznego partii i utrata wszelkich pieniędzy z budżetu. Przewinienia były takie: komitet wyborczy przyjął środki z niedozwolonego źródła i kupiono alkohol
— podkreślono w artykule „Newsweeka”.
Jeśli przegramy w SN, to stracimy w tej kadencji 12 mln zł
— podkreślił Wawer.
„Działacze są wściekli na Sławomira Mentzena”
Działacze są wściekli na Sławomira Mentzena, którego człowiek — Roman Łazarski — odpowiadał za finanse Konfederacji
— zaznaczono w tekście „Newsweeka”. Zacytowano przy tym jednego z „rozmówców z tego środowiska”.
Sławek mówił, żeby się nikt nie wtrącał w finanse. No i jego człowiek położył partię. (…) Tak się zajmowali, że nawet ze 14 mln będziemy w plecy
— powiedziała wspomniana osoba.
Przeciwnicy Mentzena w Konfederacji zauważają też, że podobnie zła jest sytuacja Nowej Nadziei, która została wykreślona z rejestru partii politycznych za niezłożenie sprawozdania finansowego. Dlatego właśnie środowisko Mentzena zarejestrowało partię „Imperium Kontratakuje”.
CZYTAJ TAKŻE: „Nowa Nadzieja”, „Imperium Kontratakuje”. Zapasowa partia Mentzena może wywołać wściekłość Disneya
Partia mu zdycha, a Mentzen zjeżdża sobie w Dubaju najdłuższą tyrolką na świecie. Przecież to budzi politowanie. Nie załapał, że minął czas błaznowania
— uderzał w Mentzena jeden z jego krytyków z Konfederacji.
tkwl/”Newsweek”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751647-problemy-mentzena-w-konfederacji-dzialacze-sa-wsciekli
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.