Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w kanale na YouTube „Duży w Maluchu” odniósł się do sprawy utajnienia swoich oświadczeń majątkowych. Dlaczego nie chce, by były one jawne? Ten temat został poruszony m.in. w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.
Waldemar Żurek zaznaczył, że nie chce ujawniać swoich oświadczeń majątkowych rzekomo ze względu na bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.
Adresów nie ma, ale jak się mieszka na wsi w małej miejscowości i jak podaje pan gminę, to ustalenie w sklepie wiejskim, gdzie mieszkam i gdzie mieszka moja rodzina na stałe, jest bardzo łatwe. Oficerowie SOP-u nie jadą bezpodstawnie. Już pierwszego dnia pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości otrzymałem realne groźby i z tego co wiem, toczy się postępowanie w tej sprawie
— powiedział Żurek, wspominając też o włamaniach. Co w tej sytuacji mają powiedzieć posłowie, którzy także są osobami publicznymi, również otrzymują groźby, a muszą publikować regularnie swoje oświadczenia majątkowe?
„Nie mam ani jednego mieszkania”
Nie mam ani jednego mieszkania i nigdy nie miałem, ani 20, ani 2, ani nawet 1. Mieszkam w domu, który jest konstrukcji szkieletowej, składa się z 3 pomieszczeń. Łączna powierzchnia domu myślę, że koło 110-120 m2. To dom, w którym mieszkam od lat, na wsi. (…) Miałem te oświadczenia ujawnione swego czasu do internetu, ale po tych wszystkich zdarzeniach, które były bardzo niemiłe dla mojej rodziny, moja rodzina czuła zagrożenie
— zaznaczył minister sprawiedliwości.
Żurek nie ukrywał - bo było to uwzględnione w jego wcześniej, jawnych oświadczeniach - że dysponuje też szeregiem gruntów rolnych.
Część tej ziemi rzeczywiście sprzedałem, mieszkam w małym domku, mam dom w budowie, ponieważ mam córki, z których każda chce mieć swój pokój, a w domu, w którym mieszkam są tylko dwa pokoje i salonik połączony z kuchnią, więc stwierdziłem, że blisko szkoły, do której będą chodzić, wybuduję dom, w którym będą miały dwa pokoje
— zaznaczył szef MS.
Domek w górach
Mam też domek w górach, który jest małym domkiem turystycznym
— zdradził Żurek. Natomiast w Warszawie mieszka w służbowym mieszkaniu.
Po co Żurkowi kilka domów?
Mam cztery córki i chciałbym, aby coś po mnie dla nich zostało
— zaznaczył szef MS.
