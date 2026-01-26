Prezes TK Bogdan Święczkowski wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko ministrowi sprawiedliwości - prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi z art. 212 § 1 Kodeksu karnego (zniesławienie, pomówienie)! „W swojej zapalczywości i politycznych emocjach Prokurator Generalny sięgnął po insynuacje, wychodząc z roli urzędnika państwowego, który ma szczególny obowiązek ważenia słów i mówienia o faktach (…) Faktycznie wystąpił w interesie polityka koalicji rządzącej Romana Giertycha, podejrzanego w przeszłości w sprawie poważnej afery gospodarczej, który latami ignorował wezwania prokuratury na przesłuchanie” - podkreślił mec. Krzysztof Wąsowski, pełnomocnik Bogdana Święczkowskiego.
Sprawa Giertycha
Mec. Krzysztof Wąsowski poinformował, że sprawa ma pośrednio związek ze śledztwem prokuratury w sprawie posła KO Romana Giertycha, dotyczącym wyprowadzenia ponad 90 mln zł z giełdowej spółki Polnord, a także tzw. prania brudnych pieniędzy.
Poza obroną polityka koalicji rządzącej, działania Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka można odbierać w kategoriach zemsty za to, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa ustrojowego zamachu stanu przez premiera, ministrów i innych przedstawicieli władzy
— zaznaczył prawnik.
Żurek mówił o Święczkowskim
Akt oskarżenia - jak wynika z informacji podanej przez mec. Wąsowskiego - dotyczy zniesławiających twierdzeń Waldemara Żurka jakoby Bogdan Święczkowski, gdy sprawował urząd Prokuratora Krajowego, naruszył swoje uprawnienia i ujawnił prawnie chronione tajemnice prokuratorowi Prokuratury Krajowej, zlecając mu kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wobec Romana Giertycha, a także polecając wykonanie w tym celu kopii materiałów CBA, w celu pozyskania informacji o życiu osobistym i zawodowym oraz prowadzonej działalności politycznej.
Jak wyjaśnił mec. Wąsowski, w rzeczywistości przeprowadzający kontrolę prokurator został do tego upoważniony i miał prawo dostępu do materiałów CBA. Kontrola została przeprowadzona prawidłowo, zgodnie ze swoimi celami i przepisami prawa, w szczególności art. 57 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze, według którego Prokurator Krajowy lub upoważniony przez niego prokurator „sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej”. Podlegające kontroli kopie materiałów zostały zaś komisyjnie zniszczone, czego potwierdzeniem jest stosowny protokół będący w dyspozycji prokuratury.
Pełnomocnik prezesa TK stwierdził, że pomimo tak oczywistych faktów, które z racji sprawowanego urzędu musiały być znane Prokuratorowi Generalnemu, Waldemar Żurek wystąpił z insynuacjami wobec Bogdana Święczkowskiego, kierując do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uchylenie jego immunitetu sędziowskiego i nagłaśniając to w mediach. Chodzi bowiem o specjalną konferencję prasową w Prokuraturze Krajowej i rozesłany do mediów komunikat. W ocenie Bogdana Święczkowskiego działania te miały na celu poniżenie go i narażenie na utratę zaufania niezbędnego do sprawowania funkcji sędziego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
W swojej zapalczywości i politycznych emocjach Prokurator Generalny sięgnął po insynuacje, wychodząc z roli urzędnika państwowego, który ma szczególny obowiązek ważenia słów i mówienia o faktach. Gorszący jest kontekst sprawy. Waldemar Żurek faktycznie wystąpił w interesie polityka koalicji rządzącej Romana Giertycha, podejrzanego w przeszłości w sprawie poważnej afery gospodarczej, który latami ignorował wezwania prokuratury na przesłuchanie. Roman Giertych stawił się w prokuraturze dopiero, gdy kontrolę nad nią przejęli rządzący politycy wskutek działań, które są przedmiotem postępowania w sprawie ustrojowego zamachu stanu. Jednocześnie prokuratura do dziś odmawia ujawnienia uzasadnienia umorzenia śledztwa przeciwko panu Giertychowi
— powiedział pełnomocnik Święczkowskiego.
„Małostkowość pana Żurka”
Mec. Krzysztof Wąsowski zwraca uwagę także na formę wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu Święczkowskiemu.
Zażenowaniem napawa małostkowość pana Żurka, który swój wniosek lekceważąco zaadresował do «pełniącego obowiązki prezesa Trybunału», podczas gdy Bogdan Święczkowski jest pełnoprawnym prezesem, a nie tylko pełni takie obowiązki. Sama forma pisma świadczy więc o negatywnych emocjach i intencjach Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego
— dodał.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie wyraziło zgody na uchylenie immunitetu sędziego Święczkowskiego. Głosowanie było tajne. Prezes Bogdan Święczkowski nie brał w nim udziału.
https://wpolityce.pl/polityka/751636-prezes-tk-zlozyl-prywatny-akt-oskarzenia-przeciwko-zurkowi
