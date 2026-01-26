Poseł KO Michał Kołodziejczak zaserwował dziś w porannej audycji Radia Zet sporą dawkę treści, które rozbawiły polski internet! „A co nie ściągałem? Ściągałem jak się dało. Z wszystkiego!” - opowiadał polityk, gdy mowa była o geografii i wspomnieniach ze szkoły. Jednocześnie były wiceminister przyznał szczerze, dlaczego nie chce, aby… od jego głosu w Sejmie zależała większość koalicji rządzącej.
Z czego ściągał Kołodziejczak w szkole?
W trakcie programu Michał Kołodziejczak wspominał pewne podróże. Ta anegdota skończyła się spektakularną puentą.
Byłem w Malezji i na Filipinach. I nie dodałem „i”, tylko po przecinku. I mówią: „no tak, Kołodziejczak uważa, że w Malezji na Filipinach to było”. A ja mówiłem, to była jedna wyprawa z Radosławem Sikorskim, kiedy byliśmy najpierw w Malezji, później na Filipinach. Uwielbiam geografię, zawsze lubiłem!
— rozprawiał poseł.
A co miał Pan z geografii?
— zapytał red. Bogdan Rymanowski.
Czwórki, piątki
— odparł Kołodziejczak.
O, to gratuluję. Ale nie ściągał Pan w czasie egzaminu?
— dopytał dziennikarz.
A co nie ściągałem? Ściągałem jak się dało. Z wszystkiego!
— przyznał szczerze polityk, dopytywanym czy także z geografii.
„Nie chciałbym, żeby od mojego głosu to wszystko zależało”
W innej części programu Michał Kołodziejczak podzielił się swoimi przemyśleniami na temat stabilności obecnej koalicji rządzącej, a także własnej roli w parlamencie… Dlaczego były wiceminister wyraził nadzieję, że Polska 2050 pozostanie w sojuszu?
Ja mam pytanie do pana, jako człowieka popierającego koalicję. Dzięki panu, na pańskim głosie, w jakimś sensie też wisi cała koalicja
— zauważył prowadzący red. Bogdan Rymanowski.
Tak, chociażby też dlatego chciałbym, żeby Szymon Hołownia pozbierał swoją partię, bo pan dobrze powiedział, że na moim głosie. Nie chciałbym, żeby na moim głosie wisiało to wszystko. A dlaczego teraz płynnie przeszedłem do Polski 2050? Bo chciałem, żeby oni zostali w koalicji. Teraz mam taką możliwość, że jeżeli z czymś się nie zgadzam do końca, to głosuję odwrotnie, a nie chciałbym, żeby od mojego głosu to wszystko zależało. Dzisiaj mam wielką swobodę w działaniu. A jeżeli Polska 2050 chociażby w połowie odejdzie, to będę wręcz sam przez siebie zmuszony do głosowania z całą linią rządu
— odparł z brutalną szczerością Kołodziejczak.
„To jest wielka nauka”
Skoro mowa o koalicji i nauki, to w trakcie rozmowy red. Rymanowski przytoczył także pytanie od internauty „Grzegorza”, który był ciekawy, czy lider Agrounii żałuje startu w wyborach właśnie z listy KO.
Nie… To wszystko, co dzisiaj widzę, to co zdobywam. Wielkie doświadczenie. To jest wielka nauka, nie tylko dla mnie
— stwierdził Michał Kołodziejczak.
Na pytanie, czego nauczył się przez te dwa lata w Sejmie, poseł odparł: „Oj, dużo by wymieniać”. A konkret?
Ja nie wiem, czy szczegółowo bym to wymienił, ale zmieniłem chociażby postrzeganie tego, jak wygląda praca ministerstwa
— odpowiedział.
Mercosur to pikuś?
Choć w rozmowie były także i poważniejsze, bieżące tematy polityczne, jak chociażby sprawa umowy UE z krajami Mercosur. Ale? Były lider protestów rolniczych spod znaku Agrounii i były wiceminister rolnictwa stwierdził bowiem, że manifestacje gospodarzy… „nie mają sensu”, a powinny być inaczej zorganizowane i dotyczyć czego innego.
Umowa z krajami Mercosuru będzie miała znikomy, a wręcz nie będzie miała żadnego wpływu na polskie rolnictwo.
— ocenił.
To czysty populizm. W 2023 do UE przyjechało 200 tys. ton wołowiny na cle 20 proc. Umowa UE-Mercosur przewiduje przywóz 99 tys. ton wołowiny na cle 7,5 proc.
— dodał.
To co jest - zdaniem Kołodziejczaka - realnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa?
Zełenski mówi, że będą w 2027 roku gotowi do tego, by wyjść do UE. Mamy tutaj realne zagrożenie. Mówimy o zagrożeniu Mercosurem, ale to jest pikuś w porównaniu do Ukrainy
— stwierdził były wiceminister rolnictwa.
Rzeczywiście, trzeba przyznać, że Michał Kołodziejczak to oryginalna postać nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale także całej sceny politycznej.
— TYLKO U NAS. Kołodziejczak krytykuje niezadowolonych rolników: Protesty zaczynają przeradzać się w ciągłe narzekanie
— Pogubił się w opowieściach. Kołodziejczak chwalił się studiami. A teraz? „Może moje przejęzyczenie jakieś, które wtedy było”. WIDEO
Adam Kacprzak/Radio Zet/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751630-hit-kolodziejczak-sciagalem-jak-sie-dalo-mercosur-pikus
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.