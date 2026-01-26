To zdarzenie nie mogło pozostać bez reakcji. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa podjęło stanowczą uchwałę po wtargnięciu funkcjonariuszy policji i prokuratorów do siedziby KRS. Mowa w niej m.in. o „wywieraniu przemocą wpływu na jej czynności urzędowe”! Jednocześnie przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka dodała w mediach społecznościowych nowe informacje, z których wynika, że „prokuratura wyniosła również akta obrończe jednego z sędziów, a także akta postępowania sądowego”, a „dokumenty - bez opisania - pakowano do worków foliowych”.
Rozpruli szafy
Przypomnijmy, w minionym tygodniu prokuratorzy w asyście policji wtargnęli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie mieszczą się Biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Ślusarz zniszczył zamki i rozpruł szafy, z których zabrano segregatory z dokumentami. Jednocześnie kilkudziesięciu funkcjonariuszy blokowało wejście posłom do budynku.
Później neo-prokurator krajowy Dariusz Korneluk informował, że zabezpieczono akta 120 spraw. Prowadzą je jednak legalni rzecznicy dyscyplinarni, których bezprawnie i nieskutecznie „odwoływali” ministrowie sprawiedliwości Adam Bodnar i Waldemar Żurek.
Zdecydowane stanowisko KRS
Dziś na stronie Krajowej Rady Sądownictwa opublikowano „uchwałę Prezydium KRS w sprawie wtargnięcia funkcjonariuszy Policji i prokuratorów do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa oraz wywierania przemocą wpływu na jej czynności urzędowe w dniu 21 stycznia 2026 roku”.
Przemocowe wtargnięcie prokuratorów i policji
Czytamy w niej, że „Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wyraża stanowczy protest w związku z dokonanym 21 stycznia 2026 roku wtargnięciem funkcjonariuszy Policji i prokuratorów do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa i dokonanym w niej przeszukaniem pomieszczeń oraz zaborem akt postępowań dyscyplinarnych”.
Działania te, przeprowadzone pod pozorem i w zewnętrznej formie czynności postępowania przygotowawczego, ukierunkowane były na pozyskanie tych akt przez osoby nieuprawnione, uzurpujące sobie funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego zastępców w związku z nielegalnym i nieskutecznym aktem powołania ich na te stanowiska przez Ministra Sprawiedliwości. Czynności te godzą w niezależność konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, oraz w niezawisłość i niezależność sędziów
— podkreślono. Jednocześnie uchwała stwierdziła, że było to połączone „z jawnym, drastycznym i ostentacyjnym uniemożliwieniem członkom Krajowej Rady Sądownictwa, w tym jej organom – Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa i jego zastępcy – podjęcia i wykonywania czynności urzędowych konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej”.
Polegały one na zablokowaniu im wstępu do budynku mieszczącego siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa z zastosowaniem przemocy przez funkcjonariuszy Policji, zaangażowanych w liczbie kilkudziesięciu osób. Działania te były w sposób oczywisty nieproporcjonalne do celów podejmowanych czynności. Ponadto uniemożliwiono dostęp do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom. Czynności te doprowadziły do ograniczenia wolności członków Rady, w tym sędziów posiadających immunitet, oraz wpłynęły na funkcjonowanie całego organu konstytucyjnego, w tym Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego powołanego przez Prezydenta RP, którego pomieszczenia również bezprawnie przeszukano
— czytamy.
Nieskuteczne decyzje ministrów
Dlatego Prezydium KRS uznało nieważność i nieskuteczność aktu ministra sprawiedliwości o odwołaniu z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziów Piotra Schaba oraz jego zastępców – sędziego Przemysława Radzika i sędziego Michała Lasoty, dokonanego bez podstawy prawnej, a w konsekwencji nieważność i nieskuteczność aktu powołania do pełnienia tej funkcji sędzi Joanny Raczkowskiej oraz jej dwóch zastępców.
Podano jednoznaczne argumenty prawne!
Stanowisko powyższe potwierdza jednolita i utrwalona linia orzecznicza Sądu Najwyższego, który nie uznaje za Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych ani jego zastępców osób powołanych przez Ministra Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy konsekwentnie nie dopuszcza ich do udziału w posiedzeniach i rozprawach Sądu Dyscyplinarnego II instancji, w których to uczestniczą natomiast pełniący nadal swe funkcje Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych SSA Piotr Schab i jego zastępcy – SSA Przemysław Radzik i SSA Michał Lasota (…). Stanowisko to potwierdza również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 16/24)
— wskazano.
Akty Ministra Sprawiedliwości w sprawach osobowych nie są decyzjami administracyjnymi, lecz mają charakter ustrojowy, co potwierdza jednolite orzecznictwo sądów administracyjnych. W konsekwencji wszczęcie i prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie ukrywania akt postępowań dyscyplinarnych wobec osób nieprzerwanie pełniących funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępców, będących legalnymi dysponentami akt postępowań dyscyplinarnych, należy uznać za realizację znamion przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. i z art. 276 k.k. – wobec oczywistej bezzasadności wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego poprzez przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych – prokuratorów delegowanych do Prokuratury Krajowej
— podkreślono w uchwale.
Będą zawiadomienia!
Są także dalsze konsekwencje. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zobowiązało przewodniczącą Dagmarę Pawełczyk-Woicką do do złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 128 § 3 k.k. oraz art. 191 § 1 k.k., a także do wezwania rektora SGGW do złożenia wyjaśnień w sprawie naruszenia warunków umowy najmu, w tym ograniczenia możliwości korzystania z obiektu.
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wskazuje na szereg nieprawidłowości przy przeprowadzeniu czynności przeszukania pomieszczeń, stanowiących naruszenia przepisów Kodeksu postępowania karnego, a w szczególności: ⇒ brak precyzyjnego wskazania w postanowieniu zakresu przeszukania i zabezpieczanych dokumentów, w tym sygnatur akt, co czyni postanowienie zbyt szerokim i niedookreślonym (zwrot „w szczególności” czyni je zbiorem otwartym); ⇒ brak doręczenia postanowienia wszystkim osobom, u których wykonywano czynności, w tym sędziom Piotrowi Schabowi, Przemysławowi Radzikowi i Michałowi Lasocie; ⇒ przystąpienie do czynności w czasie urlopów Rzecznika i Zastępców, w okresie ferii zimowych, bez uprzedzenia zainteresowanych, co wskazuje na celowe zaplanowanie działań w celu utrudnienia udziału; ⇒ uniemożliwianie swobodnego poruszania się po budynku KRS uczestnikom czynności; ⇒ wywieranie presji na kierownika Sekretariatu w celu wydania kluczy do pomieszczeń, których nie jest dysponentem, oraz dostępu do dokumentów objętych tajemnicą postępowania; ⇒ brak stałej obecności prokuratorów przy czynnościach zabezpieczania dokumentów, co doprowadziło do zabezpieczenia akt objętych tajemnicą obrończą bez kontroli; ⇒ zabezpieczanie nieopisanych dokumentów z szaf pancernych; ⇒ utrudnianie wejścia pełnomocnikom Przewodniczącej KRS do budynku mimo okazanego pełnomocnictwa; ⇒ przebywanie prokuratorów i policjantów w pomieszczeniach KRS pod nieobecność Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącego i pełnomocników; ⇒ niedopuszczenie wszystkich osób przybranych do czynności, w tym posłów; ⇒ zakaz nagrywania czynności bez podania podstawy prawnej i odmowa odpowiedzi na pytania; ⇒ wyproszenie osób przybranych z pomieszczeń podczas przeszukania; ⇒ zabezpieczanie prywatnych dokumentów sędziów mimo protestów
— wymieniono.
Co więcej, „Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zobowiązuje Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do złożenia w trybie art. 236 § 1 k.p.k. zażalenia na czynność przeszukania pomieszczeń Krajowej Rady Sądownictwa i zatrzymania rzeczy, a także do podjęcia dalszych działań prawnych, w tym sporządzenia zażalenia przez kancelarię adwokacką”.
„Pakowano do worków foliowych”
Uchwałę Prezydium KRS opublikowała w mediach społecznościowych również przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka… wskazująca przy tym na nowe okoliczności!
Z informacji wynika, że prokuratura wyniosła również akta obrończe jednego z sędziów, a także akta postępowania sądowego. Dokumenty - bez opisania - pakowano do worków foliowych
— opisała sędzia w serwisie X.
Podsumowanie
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa podjęło uchwałę, w której potępiono siłowe wtargnięcie funkcjonariuszy policji i prokuratorów do siedziby KRS. Zapowiedziano jednocześnie kroki prawne w postaci zawiadomień. Przewodnicząca KRS opisała przy tym nowe, szokujące informacje dotyczące zdarzenia z minionego tygodnia.
