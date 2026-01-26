Ależ to miała być szpila! W założeniu zapewne zgryźliwa i celna, w wykonaniu jednak… dość żenująca. Mowa o dzisiejszym happeningu w TVP w likwidacji, gdy dziennikarz Mateusz Dolatowski próbował wręczyć Januszowi Cieszyńskiemu z PiS czerwoną czapkę „MAGA”. Prowadzący trafił jednak na mocnego zawodnika, który wyprowadził skuteczną ripostę. Choć jednocześnie były minister cyfryzacji skrytykował wpis europosła Dominika Tarczyńskiego po zdarzeniu w Minneapolis.
Czapka „MAGA”
Gdy Donald Trump wykona, bądź powie coś nieszablonowego, szokującego, czy też kontrowersyjnego, a w ostatnim czasie oburzającego sporą część opinii publicznej, nieprzychylni PiS przeciwnicy polityczni i medialni natychmiast próbują dogryzać tejże partii. A w ostatnim czasie padła wypowiedź o sojusznikach USA w Afganistanie, jak również głośno jest o zastrzeleniu 37-letniego mężczyzny przez funkcjonariuszy ICE w Minneapolis.
Taki zapewne był motyw przewodni dzisiejszej „akcji” w TVP Info w likwidacji. Prowadzący program “Gość poranka” postanowił więc zaskoczyć swojego gościa - posła PiS Janusza Cieszyńskiego.
Panie ministrze, na początku mam dla pana prezent. Prezent w postaci, dobrze panu znanej pewnie, takiej czerwonej czapeczki z napisem „Make America Great Again”
— powiedział dziennikarz Mateusz Dolatowski.
Bardzo dziękuję. Niech pan przymierzy, bo myślę, że pan będzie dużo lepiej wyglądał w czapce
– odparł poseł PiS
Ja dziękuję. Ja nie muszę mierzyć, ale…
— zareagował dziennikarz. A w tym momencie Janusz Cieszyński oddał „czerwoną czapeczkę” prowadzącemu. „Pułapka” już się spaliła, lecz przedstawiciel „czystej wody” próbował dalej…
To ja na razie zostawię tę czapkę, ale spytam, czy pan by dzisiaj taką czapkę ubrał, podobnie jak pana koledzy z Prawa i Sprawiedliwości?
— kontynuował Mateusz Dolatowski.
Ja nigdy nie nosiłem takiej czapki. Żona mówi, że słabo wyglądam w czapce
— zripostował Janusz Cieszyński.
Prowadzący próbował więc dopytać, jak Cieszyński ocenia to, że czapkę „MAGA” nosili jego „koledzy”.
Każdy niech sobie nosi taką czapkę, na jaką ma ochotę. Myślę, że dziesiątki milionów Amerykanów chodzą w takich czapkach. Niech pan ich zapyta, dlaczego to robią
— wyprowadził kolejną celną kontrę poseł PiS, na co prowadzący próbował zakończyć ten (nieco żenujący happening w swoim wykonaniu), oznajmiając, że czapkę wręczy Cieszyńskiemu po programie.
Celna riposta
Były minister cyfryzacji nie dał jednak za wygraną.
Bardzo dziękuję. Słyszałem, że państwo macie problemy finansowe, likwidacje?
— zapytał Cieszyński
A to nie, to za własne kupiłem, wie pan
— zareagował zbity z tropu dziennikarz.
To dobrze. A torba TVP. Też pan za własne kupił?
— dopytywał poseł, przejmujący inicjatywę.
Nie, torbę TVP dostałem
— odparł Dolatowski.
Akcja z „prezentem” się nie udała, więc…
Są takie telewizje, w których te czapki leżą na stole, ale my tą telewizją nie jesteśmy i nie musimy mieć też czapek ani popierających żadnego przywódcę europejskiego… Bardzo dziękuję
— musiał dodać od siebie dziennikarz, prosząc o to, by realizacja zabrała torbę i czapkę.
„Czysta woda” znów dała popis. A najdziwniejsze jest to, że redakcja TVP Info w likwidacji… sama pochwaliła się w mediach społecznościowych tym nieudanym spektaklem w wykonaniu swojego dziennikarza.
Wpis Tarczyńskiego
Jednakże Janusz Cieszyński skrytykował wpis europosła PiS Dominika Tarczyńskiego, po wspomnianym na początku zdarzeniu w Minneapolis. Tarczyński opublikował bowiem nagranie z USA, komentując słowami: „Good Job ICE! FAFO”.
Ten wpis jest nie do obrony. Nie do obrony. Absolutnie nigdy nie powinny takie wpisy mieć miejsca, dlatego że tam zginął człowiek. Jakie były tego okoliczności, niech sobie wyjaśniają Amerykanie, ale tam zginął człowiek. Cieszenie się z tego, uważam że jest nie na miejscu
— powiedział Janusz Cieszyński.
Proszę zaprosić pana europosła Dominika Tarczyńskiego. Niech pan poseł Dominik Tarczyński na ten temat coś powie. Ja nie jestem rzecznikiem Dominika Tarczyńskiego. Wszyscy widzieli ten wpis i myślę, że każdy ma bardzo podobną opinię na ten temat
— dodał poseł, gdy prowadzący zapytał, czy w PiS ktoś panuje nad przekazem Dominika Tarczyńskiego.
Podsumowanie
Dziennikarz TVP Info w likwidacji chciał zaskoczyć swojego gościa, wręczając mu czerwoną czapkę „MAGA”, lecz kontra w wykonaniu posła PiS Janusza Cieszyńskiego spaliła tenże happening. Jednocześnie polityk skrytykował wpis swojego partyjnego kolegi, europosła Dominika Tarczyńskiego, po zdarzeniu w USA, gdzie agenci ICE zastrzelili 37-letniego mężczyznę.
