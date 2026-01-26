Szymon Hołownia na antenie Polsat News postawił zarządowi własnej partii ultimatum, że jeśli Rada Krajowa faktycznie doprowadzi do powtórzenia II tury partyjnych wyborów i władzę przejmie jedna z partyjnych frakcji, to on opuści Polskę 2050. Przy czym zapowiedział, iż stoi przy nim 15-16 posłów Polski 2050 - „większość rządowa”, jak to określił Hołownia. Politycy PiS-u i Konfederacji publicznie zachęcają Hołownię, by przeszedł do opozycji i pomógł odwołać rząd Donalda Tuska.
Szymon Hołownia na antenie Polsat News zadeklarował, że opuści Polskę 2050, jeśli II tura partyjnych wyborów odbędzie się i po nich władzę w partii przejmie jedna ze skonfliktowanych ze sobą frakcji. To jednak nie wszystko - Hołownia ocenił, że wciąż wiernych jest mu kilkunastu posłów.
Jest ze mną pewnie „większość rządowa”. Ta większość wynosi matematycznie 13, natomiast jak się popatrzy od początku kadencji na statystykę głosowań, bo zawsze są jakieś nieobecności, to efektywnie jest to 15-16. Jest przy mnie skupiona grupa posłów, którzy patrzą na to wszystko, co się dzieje i podobnie jak ja nie wierzą, że można było ruch dobrych ludzi doprowadzić do tego piekła, które dzisiaj widzimy (…)
— mówił Hołownia. Chociaż faktycznie w programie zadeklarował, że nie rozważa scenariusza z opuszczeniem obecnej koalicji rządzącej, to i tak politycy opozycji zaczęli kusić go, by jednak na dobre porzucił koalicję Donalda Tuska.
Propozycja Kowalskiego
Piłka jest dziś po stronie Szymona Hołowni. Może przestać zajmować się upadającą partią Polska 2050, a zająć się Polską.
3 proste kroki:
1 - opuszczenie z 15 posłami koalicji z Tuskiem
2 - zmiana na stanowisku Marszałka na najbliższym posiedzeniu Sejmu
3 - rząd techniczny
— napisał na platformie X Janusz Kowalski, poseł PiS.
Czy Szymon Hołownia jest odpowiedzialny za dzisiejszy stan Państwa pod rządami Donalda Tuska? Tak! Czy Szymon Hołownia może być odpowiedzialny za koniec rządów Donalda Tuska? Tak. Do odwołania Donalda Tuska z fotela Premiera RP potrzeba 13 głosów. 13
— zaznaczył Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
„Ma pan ostatnią szansę”
Panie Marszałku Szymonie Hołownia, ma pan ostatnią szansę, bo stoi pan nad przepaścią, żeby wylogować się z tego tragicznego rządu. (…) Wyloguj się pan z tego antyludzkiego rządu, rozwalmy tę koalicję
— mówił na antenie TVP Info w likwidacji Łukasz Rzepecki, polityk Konfederacji, wcześniej doradca prezydenta Andrzeja Dudy.
