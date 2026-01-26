Na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Kamila Borszowska-Moszowska komentowała ustawę o KRS przyjętą przez Sejm w piątek 23 stycznia. „Moje pytanie brzmi, czy pan minister funduje nam niekonstytucyjne przepisy, czy jednak przyznaje, że te jego poprzednie stwierdzenia dotyczące niekonstytucyjności i zerwania konstytucyjnej kadencji były nieprawdziwe” - podkreśliła, zwracając uwagę na fakt, że w nowelizacji znalazły się rozwiązania znane już wcześniej i określane przez TK jako niekonstytucyjne.
W zeszłym tygodniu, gdy w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa policja rozpruwała zamki, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek prezentował w Sejmie rozwiązania mające, w jego ocenie, „naprawić” sądownictwo w Polsce. 23 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o KRS.
