TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Ustawa o KRS. Borszowska-Moszowska punktuje Żurka: Nowelizacja w sposób rażący niezgodna z konstytucją

  • Polityka
  • opublikowano:
Sędzia Kamila Borszowska-Moszowska na antenie Telewizji wPolsce24 / autor: YT: TV wPolsce24
Sędzia Kamila Borszowska-Moszowska na antenie Telewizji wPolsce24 / autor: YT: TV wPolsce24

Na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Kamila Borszowska-Moszowska komentowała ustawę o KRS przyjętą przez Sejm w piątek 23 stycznia. „Moje pytanie brzmi, czy pan minister funduje nam niekonstytucyjne przepisy, czy jednak przyznaje, że te jego poprzednie stwierdzenia dotyczące niekonstytucyjności i zerwania konstytucyjnej kadencji były nieprawdziwe” - podkreśliła, zwracając uwagę na fakt, że w nowelizacji znalazły się rozwiązania znane już wcześniej i określane przez TK jako niekonstytucyjne.

W zeszłym tygodniu, gdy w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa policja rozpruwała zamki, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek prezentował w Sejmie rozwiązania mające, w jego ocenie, „naprawić” sądownictwo w Polsce. 23 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o KRS.

CZYTAJ TAKŻE: Pogłębiania chaosu w sądownictwie ciąg dalszy! Sejm uchwalił nowelę ustawy o KRS zmieniającą zasady wyboru sędziów

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych