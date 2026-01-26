„Rozmawialiśmy z panią prezydent, dochodząc do wniosków, że Stany Zjednoczone są w istocie jednym z gwarantów bezpieczeństwa w całym regionie, które stawiają na suwerenność” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas wspólnej wypowiedzi dla mediów po rozmowie z prezydent Mołdawii Maią Sandu. I jak wskazał, „Mołdawia jest w istocie dowodem na to, jak wychodzić z rosyjskiej strefy wpływów”. Polska jest stałym adwokatem Mołdawii w Unii Europejskiej; widzimy to jako fundament, na którym chcemy jeszcze mocniej budować naszą współpracę – stwierdziła z kolei Maia Sandu/
Wizyta Sandu w Warszawie
Od ceremonii oficjalnego powitania przez prezydenta Karola Nawrockiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się dzisiaj oficjalna wizyta Mai Sandu w Warszawie. Prezydent Mołdawii będzie się też widzieć z premierem Donaldem Tuskiem oraz marszałkami Sejmu i Senatu.
Jak wychodzić z rosyjskiej strefy wpływów
Po oficjalnym powitaniu Sandu przez prezydenta RP obie głowy państwa przeprowadziły rozmowę „w cztery oczy”. Podczas wspólnej wypowiedzi dla mediów Karol Nawrocki podkreślił, że była to ich pierwsza okazja do bezpośredniego spotkania i rozmowy.
Pani prezydent, sama Mołdawia, jest w istocie dowodem na to, jak wychodzić z rosyjskiej strefy wpływów. To bardzo cieszy w Polsce i w tym procesie Mołdawia może liczyć na Polskę. Mimo że wielu ekspertów nie wróżyło zwycięstwa, Mołdawii udało się obronić demokrację (…). Myślę, że na naszych oczach Mołdawia staje się przykładem dla wielu państw na świcie, jak można wydostawać się z rosyjskiej strefy wpływów
— zaznaczył prezydent RP, dodając, że Polska konsekwentnie, od lat okazuje Mołdawii wsparcie w wielu sektorach współpracy międzyrządowej.
I to się nie zmieni
— zapewnił.
Prezydent poinformował, że jednym z głównych tematów rozmowy z Sandu były kwestie bezpieczeństwa. Podkreślił, że Polska wysyła do Mołdawii ekspertów w wielu dziedzinach, także w zakresie bezpieczeństwa. Przekazał jednocześnie, że spotkanie dotyczyło też współpracy w zakresie edukacji, pamięci narodowej i historii.
Pani prezydent Sandu dzisiaj otrzymała zapewnienie o takim wsparciu. Będziemy współpracować. Polska staje się niejako wzorem za sprawą Instytutu Pamięci Narodowej do tego, jak prowadzić suwerenną narrację historyczną, jak mówić prawdę o sowieckich zbrodniach i o mechanizmach sowieckich, które w XXI wieku są także częścią Federacji Rosyjskiej
— powiedział Karol Nawrocki.
Poinformował o tym, że podjął decyzję ws. wysłania do Mołdawii misji gospodarczej oraz misji dotyczącej pamięci narodowej i historii.
Karol Nawrocki zaznaczył, że Polska wspiera Mołdawię w drodze do UE.
Takie deklaracje padają ze strony i polskiego rządu, i dzisiaj padają ze strony prezydenta
— dodał.
Inwestycje w Mołdawii
Prezydent wskazał, że jego rozmowa z Maią Sandu dotyczyła również relacji gospodarczych, w tym polskich inwestycji w Mołdawii.
Polska jest 20. gospodarką świata, weźmie udział w spotkaniu Grupy G20, to jest historyczny moment dla polskiej gospodarki
— mówił.
USA gwarantem bezpieczeństwa
Omówione zostały też relacje ze Stanami Zjednoczonymi
W istocie ten transatlantycki sojusz jest gwarancją pokoju i bezpieczeństwa w całej Europie. O tym rozmawialiśmy z panią prezydent, dochodząc do wniosków, że Stany Zjednoczone są w istocie jednym z gwarantów bezpieczeństwa w całym regionie, które stawiają na suwerenność
— mówił prezydent Nawrocki.
Sandu: Polska jest adwokatem Mołdawii w UE
Podczas wspólnego oświadczenia Maia Sandu podkreśliła, że Polska i Mołdawia mają za sobą ponad trzy dekady partnerstwa opartego na zaufaniu i solidarności.
Polska wspierała Mołdawię nie tylko jako przyjaciel, ale również jako partner w budowaniu odporności, która chroni naszych obywateli i naszą suwerenność
— powiedziała Sandu.
Prezydent Mołdawii podkreśliła, że kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, jej kraj był w całości uzależniony od rosyjskiego gazu. Przyznała, że obecnie, dzięki wsparciu m.in. Polski, Mołdawia mogła zrezygnować z handlu z krajem Władimira Putina. Jak wskazała, również mołdawskie instytucje, media oraz obywatele kraju stanęli przeciwko Moskwie, która próbowała ingerować w przebieg wyborów parlamentarnych w 2025 r.
Raport UE uznał, że w ubiegłym roku Mołdawia poczyniła największe postępy wśród wszystkich krajów kandydujących. Dla nas przystąpienie do UE to najjaśniejsza gwarancja bezpieczeństwa, demokracji i wolności, a Polska natomiast jest stałym, godnym zaufania adwokatem Mołdawii w UE
— dodała.
Zapewniła, że Mołdawia traktuje wsparcie Polski nie tylko jako znak przyjaźni, ale również jako fundament, na którym można poszerzyć współpracę między oboma krajami.
Mołdawia chce zwiększać handel z Polską i przyciągać więcej polskich inwestycji w dziedzinie rolnictwa, w przemysłowych branżach, IT, budownictwie i gospodarce cyfrowej
— zaznaczyła.
Adam Kacprzak/prezydent.pl/wPolityce.pl/PAP/X
