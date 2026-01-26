Szymon Hołownia na antenie Polsat News postawił ultimatum zarządowi własnej partii - jeśli II tura wyborów na nowego przewodniczącego partii się odbędzie i władzę przejmie jedna z partyjnych frakcji, to on opuści Polskę 2050. Przy tym ocenił liczbę posłów, którzy stoją przy nim, na 15-16 osób. To oznaczałoby totalny rozpad Polski 2050. Politycy Lewicy na platformie X krytykują Hołownię, swojemu partyjnemu szefowi odpowiedział też jeden z posłów Polski 2050. Zachowanie Hołowni punktują też dziennikarze.
Ultimatum Hołowni
Jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji (…) nie widzę innego rozwiązania. Tak, opuszczę Polskę 2050, bo nie będzie to już Polska 2050 ani Szymona Hołowni, ani tych wartości, z którymi tę Polskę 2050 zakładałem
— zadeklarował dziś na antenie Polsat News Szymon Hołownia.
Ci ludzie, z którymi rozmawiam w moim ruchu, szlachetni, ci którzy nie dali się opętać, są bardzo zmęczeni. Niektórym z nas porozpadały się rodziny, niektórzy zapłacili inną cenę bardzo wysoką, swoich pieniędzy, swojego czasu za to, co robią. Ja już nie mogę patrzeć na to, jak to dziedzictwo, jak ta krew i pot tylu ludzi na górze, na dole, jest marnowana dzisiaj przez tę plemienną wojenkę dwóch frakcji
— stwierdził lider Polski 2050.
Posłowie Lewicy krytykują zapowiedź Hołowni
Wypowiedzi Hołowni spotkały się z krytyką ze strony posłów Lewicy, a zatem obecnych koalicjantów Polski 2050.
Nigdy jeszcze nie widziałem szefa partii politycznej, który tak nie szanuje i nienawidzi niektórych członków swojej partii. Szymonie Hołownio, nie idź tą drogą, nie idź!
— zwrócił się do Hołowni Tomasz Trela, poseł Lewicy.
A więc foch
— oceniła zapowiedziane ultimatum Hołowni Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy.
Głos z PSL
Z kolei Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL ocenił, że… wszyscy posłowie Polski 2050 powinni się teraz zintegrować wokół Szymona Hołowni. Jak widać, jest to bardzo trudne, a nawet sam Hołownia oficjalnie przyznaje, że znaczna część posłów z jego klubu już de facto nie uznaje jego kierownictwa - liczbę swoich „szabel” ocenia na 15-16 posłów.
Aby większość koalicji rządzącej była bezpieczna, Polska 2050 powinna zintegrować się wokół założyciela. Bez żadnych eksperymentów, Szymon Hołownia powinien wziąć tę formację bardzo mocno w ryzy, aby zapewnić stabilność rządów. Jako partia ze 130-letnim stażem wiemy, że sprawny wybór lidera jest kluczowy dla sprawnego działania w polityce
— napisał na X Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL
Co ciekawe, na ultimatum Szymona Hołowni zareagował też poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz, którego sam Hołownia ostatnio ostro krytykował za ogłoszenie programu gospodarczego, którego wcześniej nie skonsultował z kierownictwem partii.
Pamiętam człowieka który dwa lata temu przekonywał nas, że polityka może być inna. Że może skupiać się na rozwiązywaniu problemów i polepszaniu życia Polaków, a nie na partyjnych gierkach o stołki. Dlatego liczę na to, że dzisiaj wspólnie zajmiemy się zaproponowanym przeze mnie podniesieniem drugiego progu i kwoty wolnej od podatku, a nie politycznymi przepychankami. I dokończymy nasze wybory. Tak jak uczył nas kiedyś Szymon Hołownia
— zaznaczył Rafał Komarewicz, tym samym nie ukrywając, iż sam jest zwolennikiem powtórzenia II tury partyjnych wyborów.
Wielowieyska nie mogła uwierzyć
Postawę i najnowszą zapowiedź Szymona Hołowni oceniło także wielu dziennikarzy.
Już miał to raz zrobić, ale teraz wraz z grupą posłów. Gra na rozbicie i podbijanie znaczenia możliwością wejścia w koalicje. Ciekawe, jak to ocenią wyborcy
— zastanawiała się Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News.
Jest to rodzaju szantażu wobec własnej partii, która zgodnie z procedurami przeprowadzała wewnętrzne wybory na przewodniczącego. Wojtek Szacki pisał już o tych planach w swoim tekście, ale - przyznam szczerze - wtedy nie chciało mi się w to wierzyć
— podkreśliła Dominika Wielowieyska, dziennikarza „Gazety Wyborczej”.
Jakkolwiek obie kandydatki nie zapewniałyby, że po wyborze jednej z nich nie będzie odejść z partii, tak dotychczasowy lider i założyciel mówi wprost, że odejścia jednak będą
— napisał Rafał Mrowicki, dziennikarz portalu XYZ.
Podsumowanie
Po wypowiedzi Szymona Hołowni na antenie Polsat News to, że Polska 2050 wkrótce się rozpadnie, jest już bardzo prawdopodobne. Ze słów obecnego przewodniczącego partii wynika też, iż partia jest skonfliktowana i podzielona. Koalicjanci z jednej strony krytykują Hołownię, ale z drugiej są zaniepokojeni sytuacją. Stawką w tym konflikcie jest również istnienie obecnej koalicji rządzącej.
