Radosław Fogiel, poseł PiS, na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się do ataków rządu Donalda Tuska na prezydenta i opozycję. Zwrócił uwagę na słowa Radosława Sikorskiego, który oburzył się na krytykę Unii Europejskiej w wykonaniu prezesa PiS. „Przypomnę, że kilka dni temu w Davos prezydent tejże Ukrainy, który na co dzień jest w tym bombardowanym Kijowie, bardzo krytycznie mówił o Unii Europejskiej. To może niech prezydentowi Zełenskiemu minister Sikorski powie, że jak on śmie” - stwierdził polityk.
W ostatnim czasie, m.in. po niesprawiedliwych słowach amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa na temat europejskich (w tym również polskich) żołnierzy na misjach w Iraku i Afganistanie, prezydent Karol Nawrocki spotkał się z falą krytyki ze strony koalicji 13 grudnia. Zdaniem polityków obecnego rządu, polski prezydent niewystarczająco zareagował na słowa Trumpa.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751603-fogiel-tusk-i-sikorski-wszystko-przekuja-w-wojne-z-prezydentem