W poprzednim tygodniu podczas wieczornych głosowań w Sejmie, szef Kancelarii Prezydenta RP minister Zbigniew Bogucki, zabrał głos w sprawie trzech ustaw: wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o rynku kryptoaktywów i o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Ta pierwsza to projekt prezydencki, w której prezydent proponował wydłużenie zakazu sprzedaży ziemi , będącej w zasobach Skarbu Państwa o kolejne 10 lat, ale także preambułę dającej rządowi kolejne narzędzia ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych, będących zgodnie z Konstytucją RP, podstawą ustroju rolnego w Polsce. Kolejna o rynku kryptoaktywów, to reakcja rządu na wcześniejsze prezydenckie veto w tej sprawie, tyle tylko, że rząd zdecydował się na konfrontację z prezydentem i wysłał do Sejmu projekt identyczny jak ten zawetowany. Wreszcie projekt ustawy o KRS, to zdaniem ministra Żurka, rozwiązania przywracające praworządność w Polsce, tyle tylko, że przez wręcz ostentacyjne łamanie Konstytucji RP.
Prezydenccy ministrowie zgodnie z regulaminem Sejmu, mają prawo zabierać głos przez 15 min w sprawie każdej głosowanej ustawy, minister Bogucki zdecydował zabrać głos w sprawie trzech wymienionych ustaw, podczas jednego wystąpienia. W swoim wystąpieniu nie zostawił wręcz suchej nitki na decyzjach koalicji 13 grudnia w sprawie tych trzech ustaw i tak naprawdę zapowiedział prezydenckie veta w przypadku każdej z nich. W przypadku ustawy o zakazie sprzedaży ziemi będącej w zasobach Skarbu Państwa zwrócił uwagę ,że posłowie koalicji 13 grudnia zdecydowali się wyrzucić z niej wspomnianą preambułę, zaproponowaną przez prezydenta, choć mogła ona być wykorzystana choćby przy blokowaniu importu żywności z krajów Mercosur na polski rynek. W przypadku ustawy o kryptoaktywach przypomniał, że uchwalenie jej w takim kształcie jak ten zawetowany (ostatecznie z jedną poprawką Senatu) w sytuacji kiedy Kancelaria Prezydenta złożyła do niej aż 15 poprawek i wszystkie one zostały odrzucone jest wręcz skandalem i nazwał takie decyzje, niepohamowaną żądzą prowadzenia wojny prezydentem. Wreszcie w sprawie ustawy o KRS, stwierdził ,że prezydent RP nie może pozwolić na ograniczanie swoich prerogatyw, ponieważ zakwestionowanie tą ustawą statusu ponad 3 tysięcy sędziów ,powołanych po wejściu w życie ustawy o KRS z 2017 roku, tak naprawdę podważa nominacje sędziowskie jego poprzednika.
Wygłaszając te uwagi, podkreślił, że ministrowie rządu Tuska i sam premier po wielokroć skarżąc się na prezydenckie weta, twierdzą, że prezydent Nawrocki utrudnia im proces rządzenia, a przecież te veta, to wygrana Polaków i przegrana Tuska. Prezydent, podobnie jak większość Polaków jest bowiem za ochroną gospodarstw rodzinnych, natomiast rezygnacja przez większość rządzącą ze wspomnianej preambuły w ustawie o sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa, czy też podniesienie z 2 ha do 5 ha areału, gdzie decyzja o sprzedaży ma być przeniesiona z poziomu ministra rolnictwa na dyrektora KOWR, to są rozwiązania, które tej ochronie nie służą. Ustawa o rynku kryptoaktywów to z kolei wręcz prowokacja wobec prezydenta RP, bo ma ona dokładnie taki sam kształt, jak ta, która została wcześniej zawetowana, ba rzecznik rządu wręcz chwalił się, że rząd świadomie, nie zmienił w niej ani kropki i przecinka. Wreszcie ustawa o KRS nie tylko nie przywraca praworządności, wręcz przeciwnie jest kolejnym krokiem w stronę kryptodyktatury, a kwestionowanie statusu ponad 3 tysięcy sędziów i administracyjne decydowanie o ich dalszych losach, dobitnie to potwierdza.
Na koniec swojego wystąpienia minister Bogucki nawiązał do wakacji premiera Tuska we włoskich Dolomitach i stwierdził ,że te zawetowane ustawy, wrócą szybciej do Sejmu, niż narciarskie zjazdy premiera. Podkreślił także, że prezydent Nawrocki, będzie podpisywał tylko te ustawy, które służą Polakom i zatrzymywał te, które są sprzeczne z ich dobrze pojętymi interesami, więc każde jego weto, to wygrana Polaków i przegrana Tuska.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751601-minister-bogucki-w-sejmie-prezydenckie-weta-to-wygrana-polakow
