Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia na antenie Polsat News postawił zarządowi swojej partii ultimatum - jeśli II tura wyborów w partii zostanie powtórzona i władzę w ugrupowaniu przejmie Paulina Hennig-Kloska lub Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to on odejdzie z partii. Hołownia zdradził, że stoi przy nim obecnie 15-16 posłów z sejmowego klubu liczącego 31 osób.
Co się stanie, jeśli Rada Krajowa Polski 2050 utrzyma swoją decyzję i w partii ponownie odbędzie się II tura wyborów na przewodniczącego?
To będzie nieszczęście, myślę, że skończy się to tym, czym (…) przejęcie schedy przez Katarzynę Lubnauer po Ryszardzie Petru w Nowoczesnej. Czyli zostanie jakaś grupka, inne grupki się pooddzielają, ta grupka będzie walczyła o podmiotowość, a na koniec skończy w Koalicji Obywatelskiej
— ostrzegał Szymon Hołownia.
To będzie doprowadzało do tego, że będzie się rozpadać. Ja się w takiej partii nie odnajdę. Jasno kandydatkom powiedziałem – albo zjednoczenie, albo restart. (…) Decyzje, które dzisiaj podejmuje Rada Krajowa mojego ugrupowania doprowadzą do zniszczenia tego ugrupowania, to jest programowana samozagłada. Polska 2050 musi być Polską 2050 jednoczącą te wszystkie wrogie obozy, które dzisiaj naprzeciwko siebie stanęły
— ocenił przewodniczący Polski 2050.
Ultimatum Hołowni
Prowadzący rozmowę red. Marcin Fijołek spytał wprost, czy Szymon Hołownia wraz z wiernymi mu posłami opuści Polskę 2050, jeśli jednak dojdzie do II tury partyjnych wyborów, która skończy się przejęciem władzy w ugrupowaniu przez jedną z dwóch walczących ze sobą frakcji w partii.
Jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji (…) nie widzę innego rozwiązania. Tak, opuszczę Polskę 2050, bo nie będzie to już Polska 2050 ani Szymona Hołowni, ani tych wartości, z którymi tę Polskę 2050 zakładałem
— zapowiedział Hołownia, stawiając tym samym swoiste ultimatum Radzie Krajowej partii.
A ilu posłów stoi dzisiaj faktycznie za Szymonem Hołownią? Wedle jego słów jest to mniej więcej połowa obecnego klubu.
Jest ze mną pewnie „większość rządowa”. Ta większość wynosi matematycznie 13, natomiast jak się popatrzy od początku kadencji na statystykę głosowań, bo zawsze są jakieś nieobecności, to efektywnie jest to 15-16. Jest przy mnie skupiona grupa posłów, którzy patrzą na to wszystko, co się dzieje i podobnie jak ja nie wierzą, że można było ruch dobrych ludzi doprowadzić do tego piekła, które dzisiaj widzimy, chaosu który widzimy i jeszcze ludzi, którzy powtarzają: „to dajmy jeszcze więcej, jeszcze przyciśnijmy pedał gazu, jeszcze zróbmy te wybory, to po wyborach będzie lepiej”. Nie będzie lepiej. Nie robi się wyborów w czasie wojny i kropka
— mówił Hołownia. Zastrzegł jednak, że przy tym nie rozważa scenariusza, w którym miałby opuścić obecną koalicję rządzącą.
„Pokonałem kryzys zdrowotny”
Szymon Hołownia wyjawił, że w ostatnim czasie musiał się zmierzyć z problemami zdrowotnymi.
To mój pierwszy wywiad od pół roku. Pokonałem kryzys zdrowotny, zmierzyłem się w tym czasie z bardzo wieloma wyzwaniami, zapłaciłem potworną cenę za obecność w polityce, również osobistą. Ci ludzie, z którymi rozmawiam w moim ruchu, szlachetni, ci którzy nie dali się opętać, są bardzo zmęczeni. Niektórym z nas porozpadały się rodziny, niektórzy zapłacili inną cenę bardzo wysoką, swoich pieniędzy, swojego czasu za to, co robią. Ja już nie mogę patrzeć na to, jak to dziedzictwo, jak ta krew i pot tylu ludzi na górze, na dole, jest marnowana dzisiaj przez tę plemienną wojenkę dwóch frakcji
— powiedział przewodniczący Polski 2050.
Myślałem naiwnie: „Wycofam się, bo nowego wina nie leje się do starych bukłaków”. Ale to wino demoluje nasz dom i demoluje też bezpieczeństwo Polski
— dodał.
Porozumienie części posłów Polski 2050 z PiS?
Warto zaznaczyć, iż w kontekście całego zamieszania w Polsce 2050 pojawił się - przynajmniej medialnie - temat porozumienia się części posłów Polski 2050 z PiS-em.
Nie jest daleko od tego, by to się stało. Jestem przekonany, że jest duża część polityków Polski 2050, która myśli o tym, jak ułożyć inną koalicję jeszcze w tym Sejmie, bez wyborów po to, żeby wykorzystać szansę, okno możliwości, które ma Polska
— powiedział o takim scenariuszu w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Przemysław Czarnek.
Faktem jest, że już teraz Polska 2050 nie jest monolitem, a nawet sam przewodniczący partii Szymon Hołownia potwierdza, iż w tym momencie stoi przy nim zaledwie mniej więcej połowa posłów z klubu Polski 2050.
