„W najbliższych tygodniach pokaże specjalną strukturę, która będzie wyspecjalizowana w ściganiu mowy nienawiści wobec wszystkich” - zapowiedział na antenie RMF FM minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek. Sprawie Adama Borowskiego skazanego na pół roku więzienia szef MS, jak zapowiedział, zamierza się przyjrzeć. „Bo ja bym nie chciał, żeby pan Borowski stał się w jakiś sposób ikoną tej grupy politycznej, którą reprezentuje jako osoba prześladowana” - podkreślił.
W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie RMF FM Waldemar Żurek zapowiedział zdecydowane działania w walce z „mową nienawiści”. Minister sprawiedliwości okazał się również niezwykle wrażliwy na „krzywdę” mecenasa Romana Giertycha, którego opozycjonista czasów PRL Adam Borowski - krytyczny wobec rządu koalicji 13 grudnia - określił jako „adwokata współpracującego z gangsterami”. Ciekawe, że milczał, kiedy rzecznik rządu Adam Szłapka (a za nim mecenas Giertych) czynił insynuacje na temat mec. Bartosza Lewandowskiego i kancelarii, którą współprowadzi.
Żurek o Borowskim: Mógł przeprosić
Pytany, czy pół roku więzienia to adekwatna kara dla Borowskiego, minister Żurek odparł:
Adam Borowski mógł przeprosić. Nie chce tego zrobić. Pamiętamy sprawę Jarosława Kaczyńskiego, gdzie zmieniono przepisy tak, by prezes nie ponosił dużych kosztów publikacji przeprosin - po pozwach cywilnych w sprawie z Sikorskim. Co się później okazuje? Że nie mamy instrumentów, żeby kogoś, kto jest oszczercą - a po drugiej stronie mamy czynnego adwokata, któremu się mówi: „współpracujesz z gangsterami” - to podważa tak naprawdę możliwość wykonywania przez niego zawodu
— przekonywał.
Co innego, kiedy innemu czynnemu adwokatowi sugeruje się, że jest „życzliwy Rosjanom”.
Ja walczyłem o wolność słowa, jak była komuna, i uważam, że więzienie za wypowiedzi jest zbyt surowe, ale z drugiej strony wiemy, jak ciągną się procesy cywilne. Jak ktoś kogoś obrazi, obrzuci błotem, to będzie miał wyrok prawomocny w niektórych sądach za sześć lat. Do tego doprowadził minister Zbigniew Ziobro
— mówił Żurek.
Czyli przez dwa lata rządów obecnej koalicji nie dało się tego zmienić ani naprawić?
„Wyspecjalizowana struktura” do walki z „mową nienawiści”
Szef MS nawiązał do sprawy „Rabczewska przeciwko Polsce”, gdzie piosenkarka Doda została skazana za obrazę uczuć religijnych, a w Europejskim Trybunale Praw Człowieka wygrała z państwem polskim.
Te postulaty zmiany 212 Kodeksu karnego są od lat ja uważam że powinniśmy usiąść i próbować to zmienić. Kary powinny być bardzo wysokie, a w postępowaniu cywilnym właściwie nie kary, a zadośćuczynienia, odszkodowania czy nawet koszty publikacji. Powinniśmy wrócić do tego: „Skłamiesz? Będziesz musiał opublikować w tym samym medium, będzie to kosztowało 50 tys.
Pytany, czy przyjrzy się sprawie Borowskiego, odparł:
Przyjrzę się tej sprawie, bo ja bym nie chciał, żeby pan Borowski stał się w jakiś sposób ikoną tej grupy politycznej, którą reprezentuje, jako osoba prześladowana.
Natomiast no musimy mieć świadomość, że mowa nienawiści prowadzi w bardzo złym kierunku.
— dodał szef MS.
Ja będę tutaj reorganizował prokuraturę i w najbliższych tygodniach pokażę specjalną strukturę, która będzie wyspecjalizowana w ściganiu mowy nienawiści wobec wszystkich. Mam nadzieję, że to zadziała
— przekonywał Prokurator Generalny.
„Z przewodniczącą KRS nie będę się spotykał”
Wśród tematów była także zapowiadana przez obecny rząd „naprawa” wymiaru sprawiedliwości, która jednak nie tylko wciąż nie doszła do skutku, ale też kiedy ministrowie - najpierw Adam Bodnar, następnie Waldemar Żurek - przedstawiają kolejne propozycje, natychmiast spotykają się z miażdżącą krytyką ze strony ekspertów. Dotyczy to chociażby odejścia od systemu losowania sędziów.
Tego samego dnia, kiedy szef MS opowiadał w Sejmie o „ustawie praworządnościowej”, do KRS-u wkroczyło dwóch prokuratorów i policja. W tym tygodniu z przewodniczącą KRS - w związku z działaniami rządzących wobec Rady - ma spotkać się prezydent Karol Nawrocki. Czy z sędzią Dagmarą Pawełczyk-Woicką spotka się także minister Waldemar Żurek?
Ja z szefową KRS-u się nie będę spotykał dlatego że jest nielegalnie powołana
— stwierdził.
Pytany z kolei o Trybunał Konstytucyjny i o to, czy koalicja rządząca ma już kandydatów do tej instytucji, odpowiedział, że „szefowie koalicji mają na ten temat rozmawiać”, a sam listy jeszcze nie widział.
To mają być dobrzy prawnicy niezależni od polityków. Chodzi o to, by wybrać ludzi o dużym autorytecie i niesklejonych z żadną partią polityczną. To musi być grupa ludzi, którzy się nie boją
— przekonywał Żurek, który od sierpnia współpracuje w MS z silnie zaangażowaną politycznie prokurator Ewą Wrzosek.
