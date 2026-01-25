WIDEO

Jarosław Kaczyński dał lekcję Tuskowi! Przypomniał sprawę z odesłaniem do innego wagonu. "Trzeba mieć cojones"

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z sympatykami / autor: PAP/Art Service
Jarosław Kaczyński na spotkaniu z sympatykami / autor: PAP/Art Service

„” – powiedział Jarosław Kaczyński w Jędrzejowie podczas spotkania ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS gościł w Jędrzejowie, gdzie opowiadał o najważniejszych kwestiach związanych z obecnymi wydarzeniami w polskiej polityce.

W pewnym momencie spotkania przypomniał sprawę odesłania Donalda Tuska do innego wagonu podczas podróży do Kijowa. Premier RP podróżował wtedy wraz z Keirem Starmerem, Friedrichem Merzem i Emmanuelem Macronem.

Prezes Jarosław Kaczyński przekonywał, że Niemcy nie są w stanie uczynić wobec Polski nawet symbolicznego gestu, a do tego źle traktują polityków obozu rządzącego.

Niemcy nie tylko nie chcą uczynić wobec nas żadnego, choćby nawet pozornego ukłonu, tylko jeszcze do tego tych polityków, z Tuskiem na czele, którzy to robią, traktują tak, że to naprawdę wstyd

– powiedział.

Następnie tłumaczył, co Tusk powinien był zrobić w sytuacji, w której odesłano go do innego wagonu.

Jak się odsyła premiera rządu z jego własnego pociągu do innego wagonu, to co ten premier właściwie powinien zrobić? Bo on poszedł jak trusia, jak chłopiec z czwartej A, no może z piątej B. >A co powinien zrobić? Powinien się odwrócić na pięcie i pójść do kierownictwa stacji i powiedzieć: ten pociąg nie jedzie. A ja (…) wsiadłbym do innego, a wy sobie jedźcie jak chcecie, jeśli tak chcecie mnie traktować. Ale na to trzeba mieć pewną wolę, honor. Cojones – tak to się elegancko mówi

– mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

