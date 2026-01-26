Paulina Matysiak nie mogła wziąć udziału w programie. Miała mówić o sytuacji na kolei. "Prawie 1,5h opóźnienia"

Paulina Matysiak w Sejmie / autor: PAP/Albert Zawada
Posłanka Paulina Matysiak znana jest z promowania korzystania z komunikacji zbiorowej. O problemach polskiej kolei miała opowiedzieć na antenie jednej ze stacji. Niestety… opóźnił się jej pociąg.

Była posłanka partii Razem od początku swojej obecności w Sejmie zwraca uwagę na potrzebę inwestowania w komunikację zbiorową. Sama regularnie korzysta między innymi z usług PKP.

W ostatnim czasie alarmowała m.in. w sprawie wykolejenia pociągu Polregio. Przekonywała, że dochodziły do niej informacje od maszynistów, którzy już przed wypadkiem zgłaszali problemy.

Opóźniony pociąg

Tym razem posłanka Matysiak sama doświadczyła problemów związanych ze złą organizacją działania kolei. Nie mogła uczestniczyć w wieczornym programie jednej ze stacji telewizyjnych, bo… jej pociąg miał prawie 1,5 godziny opóźnienia.

No cóż, miałam dziś rozmawiać w “Gościu wydarzeń” o sytuacji na polskiej kolei, ale opóźniony IC Bystrzyca to uniemożliwił. Prawie 1,5h opóźnienia zrobiło swoje

– napisała Matysiak na portalu X.

