„Związek zawodowy funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa wystąpił do ministra finansów Andrzeja Domańskiego o zajęcie stanowiska w sprawie skutków podatkowych zwrotu pomocy finansowej na cele mieszkaniowe” - poinformowała „Rzeczpospolita”. Sytuacja jest nie tyle kuriozalne, co wręcz skandaliczna, ponieważ więziennicy, którzy otrzymali pomoc mieszkaniową w kwotach netto, teraz muszą zwrócić je w wysokościach brutto. Resort Andrzeja Domańskiego chce zatem, aby zapłacili mu pieniądze, których nigdy nie mieli, były „na papierze”.
Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy Służby Więziennej była wypłacana w kwocie brutto, od której od razu pobierano podatek dochodowy. W efekcie do kieszeni trafiała wyłącznie kwota netto, a resztę zabierał fiskus.
Tymczasem w związku z wejściem w życie nowego świadczenia mieszkaniowego od 1 lipca 2025 r., funkcjonariusze zostali zobowiązani do zwrotu wcześniej przyznanej pomocy finansowej albo jej rozliczenia w ratach (do 120 miesięcy). Problem w tym, że zwrot ten następuje w kwocie brutto, obejmującej również część odpowiadającą podatkowi dochodowemu, który został już pobrany i odprowadzony do urzędu skarbowego
— opisała „Rzeczpospolita”.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk oszukał więzienników? Miał być dodatek mieszkaniowy, prace się nie rozpoczęły. „Komitet Protestacyjny odwiesza Ogólnopolski Protest”
Związkowcy wystąpili do Domańskiego
NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wystąpił do ministra finansów Andrzeja Domańskiego z żądaniem podjęcia stosownej interwencji, a w szczelności przedstawienia swojego stanowiska. Może to zapowiadać podjęcie akcji protestacyjnej przez funkcjonariuszy i pracowników SW, o ile nie będą oni mogli skorzystać z korekty podatku lub odliczenia zwracanych kwot. Tylko w ten sposób uniknęliby podwójnego opodatkowania.
Funkcjonariusz ma oddać pieniądze, których nigdy nie miał
— alarmują.
To jawne złamanie zasady sprawiedliwości podatkowej
— podkreślają związkowcy i dodają, że państwo chce karać tych, którzy już raz zapłacili, i przerzuca skutki własnych decyzji na funkcjonariuszy.
CZYTAJ TAKŻE: Absurd! Dlaczego matka Oskara została doprowadzona na pogrzeb w kajdankach zespolonych? Służba Więzienna: Kwestia bezpieczeństwa
Robert Knap/”Rzeczpospolita”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751567-skandaliczne-zadania-resortu-domanskiego-wobec-sluzby-wieziennej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.