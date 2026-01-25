Skandaliczne żądania resortu Domańskiego względem Służby Więziennej. Rząd każe oddać pieniądze, których nigdy nie było

Związek zawodowy funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa wystąpił do ministra finansów Andrzeja Domańskiego o zajęcie stanowiska w sprawie skutków podatkowych zwrotu pomocy finansowej na cele mieszkaniowe” - poinformowała „Rzeczpospolita”. Sytuacja jest nie tyle kuriozalne, co wręcz skandaliczna, ponieważ więziennicy, którzy otrzymali pomoc mieszkaniową w kwotach netto, teraz muszą zwrócić je w wysokościach brutto. Resort Andrzeja Domańskiego chce zatem, aby zapłacili mu pieniądze, których nigdy nie mieli, były „na papierze”.

Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy Służby Więziennej była wypłacana w kwocie brutto, od której od razu pobierano podatek dochodowy. W efekcie do kieszeni trafiała wyłącznie kwota netto, a resztę zabierał fiskus.

Tymczasem w związku z wejściem w życie nowego świadczenia mieszkaniowego od 1 lipca 2025 r., funkcjonariusze zostali zobowiązani do zwrotu wcześniej przyznanej pomocy finansowej albo jej rozliczenia w ratach (do 120 miesięcy). Problem w tym, że zwrot ten następuje w kwocie brutto, obejmującej również część odpowiadającą podatkowi dochodowemu, który został już pobrany i odprowadzony do urzędu skarbowego

— opisała „Rzeczpospolita”.

Związkowcy wystąpili do Domańskiego

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wystąpił do ministra finansów Andrzeja Domańskiego z żądaniem podjęcia stosownej interwencji, a w szczelności przedstawienia swojego stanowiska. Może to zapowiadać podjęcie akcji protestacyjnej przez funkcjonariuszy i pracowników SW, o ile nie będą oni mogli skorzystać z korekty podatku lub odliczenia zwracanych kwot. Tylko w ten sposób uniknęliby podwójnego opodatkowania.

Funkcjonariusz ma oddać pieniądze, których nigdy nie miał

— alarmują.

To jawne złamanie zasady sprawiedliwości podatkowej

— podkreślają związkowcy i dodają, że państwo chce karać tych, którzy już raz zapłacili, i przerzuca skutki własnych decyzji na funkcjonariuszy.

Robert Knap/”Rzeczpospolita”

