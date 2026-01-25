To będzie istne trzęsienie ziemi w resorcie Waldemara Żurka. Sąd Najwyższy uznał za nielegalne decyzje o odwołaniu Rzeczników Dyscyplinarnych sędziów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę. To oznacza, że siłowe wejście do Krajowej Rady Sądownictwa sprzed kilku dni i rozprucie szaf, by przejęć akta spraw dyscyplinarnych było całkowicie bezprawne, ponieważ ustanowieni przez Bodnara i Żurka pseudo-rzecznicy są dublerami bez uprawnień. „Prokuratorzy i policjanci, którzy weszli do biur rzeczników dyscyplinarnych, rażąco złamali prawo. Muszą zostać dyscyplinarnie wydaleni ze służby. I odpowiedzieć karnie za swoje czyny” - ocenił w mediach społecznościowych dr Michał Sopiński z Uniwersytetu Warszawskiego.
8 grudnia ubiegłego roku sędziowie SN Zbigniew Korzeniowski, Wiesław Kozielewicz i Arkadiusz Sopata, którzy nie są tzw. neo-sędziami, nie zgodzili się na ponowne przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego sędziego, który obraźliwie wypowiedział się o prezydencie Andrzeju Dudzie. Sąd Apelacyjny zwolnił bowiem sędziego z odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z jego wpisem w mediach społecznościowych.
Narracja Bodnara i Żurka zdruzgotana
Dziś na stronach Sądu Najwyższego pojawiło się uzasadnienie do postanowienia, które wywoła trzęsienie ziemi w resorcie sprawiedliwości Waldemara Żurka. Sędziowie odnieśli się w nim do próby usunięcia legalnych Rzeczników Dyscyplinarnych SSP sędziów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty. Takie kroki zapoczątkował w kwietniu ubiegłego roku Adam Bodnar i kontynuuje je Waldemar Żurek.
Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych nie zawiera unormowania dotyczącego odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przed upływem ich czteroletnich kadencji. Poza sporem jest, że w doktrynie modelowo zakładano, iż kadencyjność organu jest jedną z gwarancji jego stabilności i niezależności
— czytamy w uzasadnieniu do postanowienia Sąd Najwyższego. Po szczegółowej analizie regulacji prawnych oraz decyzji podjętych przez ministra sprawiedliwości sędziowie SN mówią wprost.
Oczywiście błędny jest również pogląd Ministra Sprawiedliwości, że z określonej w u.s.p. kompetencji Ministra Sprawiedliwości do powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców, wynika per se kompetencja do ich odwołania. (…) wobec niewprowadzenia do u.s.p. wyraźnej podstawy prawnej, odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców przez Ministra Sprawiedliwości przed upływem kadencji de lege lata nie jest prawnie możliwe i skuteczne
— to stwierdzenie SN oznacza istne trzęsienie ziemi w resorcie kierowanym dziś przez Waldemara Żurka. „Starzy” sędziowie jednoznacznie wskazują, że Adam Bodnar i Waldemar Żurek nie mieli żadnej podstawy prawnej, by usunąć legalnych rzeczników sędziów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę, a ich rzekomi następcy są dublerami bez uprawnień.
W tej sytuacji siłowe wejście do Krajowej Rady Sądownictwa po akta, które były pod pieczą legalnych rzeczników dyscyplinarnych, by przekazać je dublerom, było całkowicie bezprawne.
Pomocnictwo w przestępstwie
Wtargnięcie prokuratorów z Wydziału Spraw Wewnętrznych neo-Prokuratury Krajowej Tomasza Narłowskiego i Zbigniewa Rzepy do Krajowej Rady Sądownictwa miało miejsce w minioną środę 21 stycznia br. Jak później usłyszeliśmy z komunikatu prokuratury, jego celem było przejęcie akt spraw dyscyplinarnych, które znajdowały się w szafach legalnych rzeczników dyscyplinarnych i przekazanie ich uzurpatorom sędziom Raczkowskiej, Ładnemu i Kasickiemu, którzy w świetle decyzji SN uzurpują sobie funkcje rzeczników.
Co zrobi teraz Waldemar Żurek z uzasadnieniem sędziów Sądu Najwyższego? Sędzia dr Adam Jaworski, wiceprezes stowarzyszenia „Sędziowie RP” pyta wprost, czy „zabezpieczenie” akt w celu odebrania ich legalnym rzecznikom i przekazania uzurpatorom nie wyczerpuje znamion co najmniej pomocnictwa do przestępstwa?
Nie milkną echa przeszukania dokonanego w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa przez prok. Zbigniewa Rzepę i Tomasza Narłowskiego oraz kilkunastu funkcjonariuszy Policji. W jego wyniku zabrano akta postępowań dyscyplinarnych sędziów legalnemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych SSA Piotrowi Schabowi i jego Zastępcom.
Tymczasem w bazie orzeczeń SN opublikowano uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z 8.12.25 r., II ZOW 80/22 (SSN W. Kozielewicz, SSN Z. Korzeniowski, ławnik A. Sopata),w którym SN potwierdził jednoznacznie, że:
* USP nie zawiera unormowania dotyczącego odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców.
* Oczywiście błędny jest pogląd Ministra Sprawiedliwości, że z określonej w USP kompetencji do powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców wynika per se kompetencja do ich odwołania.
* Wobec niewprowadzenia do USP wyraźnej podstawy prawnej odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego Zastępców przed upływem kadencji de lege lata nie jest prawnie możliwe i skuteczne.
* RDSSP I jego Zastępcy to kadencyjne organy monokratyczne, co skutkuje tym, że tylko jedna osoba może ją pełnić w tym samym czasie. Nie można zatem powołać nowego piastuna na funkcję już zajętą. W tej sytuacji nie można uznać za wywołujące skutki prawne oświadczenia Tomasza Ładnego - sędziego SR dla Warszawy Pragi-Północ (który został przez Adama Bodnara „powołany” na zajętą funkcję ZRDSSP).
Zgodnie ze starodawną maksymą: Roma locuta causa finita. SN potwierdził jednoznacznie, że Rzecznikiem Dyscyplinarnym Sędziów Sądów Powszechnych jest Piotr Schab, a jego Zastępcami Przemysław Radzik i Michał Lasota. Tym samym Sędziowie Raczkowska, Ładny i Kasicki nie są rzecznikami, w istocie uzurpują sobie te funkcje, a jakiekolwiek podjęte przez nich czynności są nieskuteczne.
Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie rzekomego „przywłaszczenia funkcji RDSSP i jego Zastępców przez osoby, które zostały tych funkcji pozbawione, a także ukrywania dokumentacji dotyczącej postępowań dyscyplinarnych” jest absurdalne, a prokurator kontynuuje je mimo ewidentnego braku znamion czynu zabronionego. Przeprowadzona ponadprzeciętnym nakładem sił i środków czynność przeszukania (a właściwie najścia na Krajową Radę Sądownictwa) nie ma nic wspólnego z celami określonymi w art. 219 par. 1 KPK, stanowiąc jaskrawe nadużycie prawa.
Należy wręcz postawić pytanie, czy „zabezpieczenie” akt w celu odebrania ich legalnym rzecznikom i przekazania uzurpatorom nie wyczerpuje znamion co najmniej pomocnictwa do przestępstwa z art. 276 KK?
— napisał w mediach społecznościowych sędzia dr Adam Jaworski, wiceprezes stowarzyszenia „Sędziowie RP” oraz członek stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”.
Prokuratorzy bezprawnie ścigają legalnych rzeczników sędziów
Warto przypomnieć, że prokuratorzy Waldemara Żurka nie tylko przejęli znajdujące się w KRS akta, ale także prowadzą dochodzenie przeciwko legalnym rzecznikom dyscyplinarnym.
Prokuratura Krajowa prowadzi absurdalne śledztwo w sprawie „przywłaszczenia funkcji” i „ukrywania dokumentów” przez sędziów Piotra Schaba Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sadów Powszechnych oraz zastępców RDSSP Przemysława Radzika i Michała Lasotę, w sytuacji, gdy Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził, że są oni jedynymi legalnymi rzecznikami dyscyplinarnymi.
Narracja o „przywłaszczeniu funkcji” albo „okupowaniu gabinetów” przez Sędziego Piotra Schaba i jego zastępców, to zwykłe kłamstwo
— czytamy we wpisie na X Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów „Sędziowie RP”.
Sąd Najwyższy określił jasno, kto jest rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów. Proszę o RT!
Prokuratorzy i policjanci, którzy weszli do biur rzeczników dyscyplinarnych rażąco złamali prawo. Muszą zostać dyscyplinarnie wydaleni ze służby. I odpowiedzieć karnie za swoje czyny
— napisał w mediach społecznościowych doktor nauk prawnych z Uniwersytetu Warszawskiego Michał Sopiński.
Podsumowanie
Zajmująca się obsługą administracyjną Rzeczników Dyscyplinarnych SSP Krajowa Rada Sądownictwa stała się przedmiotem najazdu prokuratury i policji. Podstawą działań wymierzonych w konstytucyjny organ, jakim jest KRS, były decyzje Adama Bodnara i Waldemara Żurka, którzy chcieli usunąć legalnych rzeczników sędziów. Sąd Najwyższy jednoznacznie uznał, że te decyzje są bezprawne, minister nie może usunąć rzeczników przed upływem ich kadencji. Uczestniczący w siłowym wejściu do KRS prokuratorzy Tomasz Narłowski i Zbigniew Rzepa oraz wykonujący ich polecenia policjanci będą musieli zmierzyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną za udział w bezprawnych działaniach. Są one tym bardziej oczywiste, że Adam Bodnar podejmując próbę odwołania rzeczników dyscyplinarnych sędziów sam stwierdził, że w Ustawie o ustroju sądów powszechnych nie ma przepisu, który by go do tego upoważniał.
Robert Knap/X/sn.pl
