„Po pierwsze administracja Trumpa musi wiedzieć, że jest problem w relacjach polsko-niemieckich. Na dzień dzisiejszy obawiamy się, że takiej wiedzy nie ma. Myślę, że biorąc pod uwagę sprawczość prezydenta Trumpa, to jest do przeprocedowania. Jedyny problem oczywiście polega na tym, że mamy dzisiaj rząd, który jest w pełni podległy, uległy wobec Berlina” - powiedział europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk w rozmowie z Małgorzatą Gałką na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do swojego wpisu z portalu X, gdzie zaproponował, żeby to Niemcy zapłaciły za Polskę miliard dolarów za wstęp do Rady Pokoju.
Europarlamentarzysta został zapytany o swój pomysł ws. sfinansowania udziału Polski w Radzie Pokoju.
Umieściłem taki wpis na portalu X, gdzie napisałem, ażeby zaproponować prezydentowi Donaldowi Trumpowi, żeby ten miliard dolarów został pokryty ze środków niemieckiego banku, złota, które jest zdeponowane w Waszyngtonie. Uważam, że to jest dobry moment, żeby administracja amerykańska prezydenta Trumpa dowiedziała się o niemieckim długu wobec Polski. Żeby zaproponować taką formę kompensacji
— powiedział.
Po pierwsze, administracja Trumpa musi wiedzieć, że jest problem w relacjach polsko-niemieckich. Na dzień dzisiejszy obawiamy się, że takiej wiedzy nie ma. Myślę, że biorąc pod uwagę sprawczość prezydenta Trumpa, to jest do przeprocedowania. Jedyny problem oczywiście polega na tym, że mamy dzisiaj rząd, który jest w pełni podległy, uległy wobec Berlina
— dodał polityk.
Europarlamentarzysta wskazał, że to jedynie malutki ułamek tego, co Niemcy są nam winne.
W mojej ocenie pojawia się okienko, żeby zainteresować tematem reparacji prezydenta Trumpa i zaproponować, jak to mówi prezydent Trump, deal. To oczywiście jest kropelka. Zaznaczyłem bardzo wyraźnie w moim wpisie, że miliard euro to jest promil tego, co Niemcy są nam winni. Dług reparacyjny wynosi na dzień dzisiejszy bilion 700 miliardów dolarów. Ta kwota cały czas się waloryzuje, więc rośnie
— wyjaśnił.
Czy Polska powinna wstąpić do Rady Pokoju?
Niewątpliwie Polska powinna być przy stole w różnych formatach, bo ci, którzy są przy stole mają głos i ci, którzy są przy stole mają wpływ na decyzję. Niewątpliwie bycie przy stole daje nam to, że jesteśmy słyszalni i możemy walczyć o swoje interesy
— ocenił Mularczyk współtwórca raportu reparacyjnego.
Tusk atakuje prezydenta Nawrockiego
Podczas rozmowy została poruszona kwestia Donalda Tuska, który zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby wstał z kolan…
Jestem wysoce zniesmaczony twitterową polityką Tuska. On się cieszy tymi zasięgami, które ma i komentarzami, ale przecież to tak naprawdę niczemu nie służy. Obniża prestiż rządu. De facto pokazuje brak sprawczości. Ktoś, kto jest sprawczy, nie potrzebuje takiego rozgłosu na X. Ktoś, kto nie jest sprawczy, musi szukać rekompensaty
— powiedział europoseł PiS.
Rząd wszedł siłowo do KRS
Ekipa Tuska weszła do Krajowej Rady Sądowniczej.
Jestem zszokowany, że dochodzi do takiej sytuacji. 100 policjantów przy udziale byłych prokuratorów wojskowych dokonuje zajęcia KRS. Prute są szafy. Ta władza po prostu bardzo się boi postępowań, śledztw, które były prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych. Po prostu zabrali wszystkie akta postępowań
— powiedział Mularczyk.
Jest milczenie Komisji Europejskiej, powiedziałbym wręcz aprobata, ponieważ KE po prostu postawiła na Tuska. Ursula von der Leyen, Niemcy postawili na Tuska, który ma dzisiaj carte blanche w tym, co robi w Polsce. Na szczęście jest prezydent Karol Nawrocki
— dodał.
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751558-mularczyk-jest-okazja-zeby-zainteresowac-trumpa-reparacjami
