Czy realny jest scenariusz, by do zmiany rządu doszło przed wyborami? Według doniesień medialnych koalicjanci Polski 2050 obawiają się, że politycy tej partii mogą porozumieć się z Prawem i Sprawiedliwością i odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy. A co na to sam PiS? „Nie jest daleko od tego, by to się stało. Jestem przekonany, że jest duża część polityków Polski 2050, która myśli o tym, jak ułożyć inną koalicję jeszcze w tym Sejmie, bez wyborów po to, żeby wykorzystać szansę, okno możliwości, które ma Polska” - podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Przemysław Czarnek, poseł, wiceprezes PiS.
Odwołanie rządu Tuska w tej kadencji Sejmu - czy to realne?
Jeśli obecna opozycja chciałaby zmienić rząd jeszcze w tej kadencji Sejmu, to potrzebuje przynajmniej 231 posłów po to, aby przegłosować wotum nieufności wobec rządu. Obecnie, przy najkorzystniejszym scenariuszu dla największej partii opozycyjnej, za takim wnioskiem prawdopodobnie poza 186 posłami PiS-u (są jeszcze Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowskim, ale nie mogliby zagłosować), mogłoby zagłosować też 16 posłów Konfederacji, 4 posłów koła Demokracja Bezpośrednia, 3 posłów koła Konfederacji Korony Polskiej, być może również 4 posłów koła Razem i dwóch posłów niezrzeszonych - mowa o Tomasz Rzymkowskim i Paulinie Matysiak. Nawet jednak w tym, najbardziej optymistycznym scenariuszu dla obecnej opozycji, łącznie byłoby to 215 posłów za odwołaniem obecnego rządu - zbyt mało, by operacja się udała. W tym właśnie miejscu pojawia się temat Polski 2050, klubu mającego obecnie 31 posłów. We wspomnianym scenariuszu wystarczyłoby 16 posłów Polski 2050, by możliwość odwołania obecnego rządu w tej kadencji Sejmu stała się realna.
PiS porozumie się z Polską 2050?
Obecnie nie wiadomo, kto przejmie władzę w Polsce 2050 po Szymonie Hołowni i w jakim kierunku partia się skieruje.
Na stole jest także scenariusz układu z PiS i teki premiera dla Pełczyńskiej-Nałęcz
— mieli mówić „zaniepokojeni koalicjanci” Polski 2050 w rozmowie z „Newsweekiem”.
Układ PiS-u z Polską 2050 z wariantem, że obecna minister funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zostaje premierem. Czy PiS bierze ten scenariusz w ogóle pod uwagę?
Nie będę wskazywał żadnych imion i nazwisk, bo to nie ma najmniejszego sensu w tym momencie. Od dawna jednak mam nadzieję, że jest w Polsce 2050 kilkanaście osób, które myślą o tym, jak zastopować rządy Donalda Tuska i obrać dobry kurs. Mam ogromną nadzieję, że podobny scenariusz jest przynajmniej rozpatrywany przez część posłów Polski 2050, którzy jak będą tkwić w tym rządzie przez następne blisko dwa lata, to doprowadzą siebie do ruiny, a przede wszystkim Polskę doprowadzą do ruiny
— odpowiada prof. Przemysław Czarnek w rozmowie z portalem wPolityce.pl. Polityk przy tym tłumaczy, że Polska mogłaby obecnie korzystać na rozwinięciu relacji transatlantyckich, ale przy obecnym rządzie jest to niemożliwe.
Premier spoza PiS
Czy PiS zgodziłoby się na to, by w nowym rządzie premierem był ktoś inny niż polityk PiS? Bardzo możliwe, że w takim ponadpartyjnym porozumieniu przeciwników obecnego rządu tak musiałby się stać. Wcześniej głośno było o podobnym scenariusz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w roli potencjalnego premiera, ale z tych planów nic nie wyszło.
Ależ oczywiście, przecież PiS od dawna ustami prezesa Jarosława Kaczyńskiego wskazywało na różne możliwości i różne konfiguracje, także w tym Sejmie po to, żeby zastopować szkodliwy dla Polski rząd Donalda Tuska i Koalicji 13 grudnia. Wszystkie scenariusze są na stole
— zapewnia Czarnek.
W którym kierunku pójdzie Polska 2050? Na razie nie widać końca medialnego serialu, którego finał może mieć jednak bardzo poważne konsekwencje dla sytuacji politycznej w Polsce.
