Dziś w Wilnie rozpoczęły się rozmowy delegacji prezydentów Polski i Litwy: Karola Nawrockiego i Gitanasa Nausedy, w ramach roboczej wizyty polskiego przywódcy w tym kraju. Na Litwie przebywa dziś również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wszyscy trzej przywódcy wraz z małżonkami biorą udział w obchodach 163. rocznicy Powstania Styczniowego. Telewizja wPolsce24 relacjonuje spotkanie prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy oraz ich wspólny udział w uroczystościach.
Przed południem polska para prezydencka została powitana przez prezydenta Nausedę i jego małżonkę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Wilnie. Potem rozpoczęły się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Nawrockiego i Nausedy.
Prezydenci przywitani z najwyższą celebrą
Trzy pary prezydenckie uczestniczą we Mszy Świętej w Archikatedrze Wileńskiej.
Na miejscu jest reporter Telewizji wPolsce24 Konrad Hryszkiewicz.
Prezydenci obu krajów zostali przywitani z najwyższą celebrą, z wielkimi honorami. Prezydent Nawrocki już wcześniej, o godzinie 11 czasu lokalnego spotkał się osobiście z Gitanasem Nausedą w Pałacu Prezydenckim, gdzie odbyli też pierwsze rozmowy
— relacjonował dziennikarz naszej stacji.
Kolejnym punktem będzie złożenie przez prezydenta RP Karola Nawrockiego kwiatów na Cmentarzu na Rossie (przy grobie matki Józefa Piłsudskiego i zarazem w miejscu pochówku urny z sercem Marszałka, a także - na mogiłach powstańców styczniowych).
Spotkanie z przedstawicielami mediów
Po godz. 17 czasu lokalnego (16.00 w Warszawie) zaplanowano spotkanie prezydentów Nawrockiego, Nausedy i Zełenskiego z przedstawicielami mediów.
Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza głównym tematem rozmów prezydentów, do których dojdzie w ramach wizyty, będzie aktualna sytuacja bezpieczeństwa oraz toczące się negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy. Przydacz w rozmowie z PAP zaznaczył, że kontekst rozmów w Wilnie będzie „historyczny i jednoczący”. Zastrzegł, że wśród tematów rozmów mogą się pojawić także kwestie z zakresu dwustronnego, polsko-litewskiego czy polsko-ukraińskiego: sytuacja mniejszości polskiej na Litwie, a w kontekście ukraińskim - kwestie historyczne.
Zełenski o rozmowie z Nausedą
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na portalu X, że rozmawiał ze swoim litewskim odpowiednikiem Gitanasem Nausedą przede wszystkim o wsparciu ukraińskiego systemu energetycznego, współpracy wojskowej i wspólnych projektach obronnych.
Rosja codziennie atakuje naszą energetykę. Poinformowałem o tym Gitanasa, a także o potrzebach Ukrainy w zakresie stabilności energetycznej i wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Dziękuję za wsparcie: Litwa podjęła już decyzję o pomocy ukraińskim miastom i społecznościom oraz przekazaniu prawie stu generatorów
— poinformował Zełenski na platformie X.
Według niego, osobno rozmawiali o współpracy wojskowej, wspólnych projektach obronnych i propozycjach Litwy dotyczących otwarcia platformy eksportowej broni w Wilnie, wsparciu inicjatywy PURL i współpracy w ramach programu SAFE.
Nasza dyplomacja również należy do najważniejszych kwestii negocjacji. Podzieliłem się najświeższymi szczegółami pracy dyplomatycznej na rzecz pokoju – o spotkaniach w Abu Zabi delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Ukraina, jak zawsze, robi wszystko, co w jej mocy, aby zakończyć wojnę
— zaznaczył Zełenski.
Nauseda: Wczoraj w Warszawie, dziś w Wilnie
Prezydent Litwy przekazał na platformie X, że spotkał się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.
Wczoraj w Warszawie, dziś w Wilnie. Cieszę się, że kontynuujemy znaczącą tradycję wspólnego upamiętniania powstania styczniowego z lat 1863–1864. Jestem przekonany, że będziemy nadal rozwijać strategiczne partnerstwo między naszymi krajami
— napisał na X Nauseda.
PAP/X/wPolsce24/oprac. Joanna Jaszczuk
