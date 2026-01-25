Czy obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy przechodził kiedykolwiek procedury sprawdzające, by mieć dostęp do tajnych informacji? Dziś z racji pełnionej funkcji ma w nie wgląd. Na antenie TV Republika wyemitowano materiał, w którym dziennikarze zadają pytania o proces weryfikacji przez polskie służby i certyfikat dostępu do informacji tajnych drugiej osoby w państwie oraz biznesowe powiązania Czarzastego. Wskazują na otoczenie marszałka.
Włodzimierz Czarzasty z racji pełnionej siebie funkcji marszałka Sejmu z mocy prawa ma dostęp informacji niejawnych. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, osoby piastujące najwyższe urzędy państwowe są zwolnione z obowiązku poddawania się standardowej procedurze sprawdzającej prowadzonej przez służby specjalne. Czy Czarzasty przechodził tę procedurę kiedykolwiek?
Mimo, że W. Czarzasty nie złożył ankiety bezpieczeństwa, przez 2 lata zasiadał w komisji ds. służb specjalnych. Nie mógł więc uczestniczyć w posiedzeniach, na których poruszano sprawy „ściśle tajnych”. Czego obawiał się lider Lewicy?
— napisał w mediach społecznościowych red. Piotr Nisztor gospodarz programu „Ściśle jawne” w TVRepublika. Telewizja wyemitowała wczoraj obszerny materiał dotyczący powiązań Włodzimierza Czarzastego.
Czy przeszedł weryfikację służb?
Dziennikarze stawiają pytanie, czy Włodzimierz Czarzasty unika weryfikacji przez polskie służby? Jak mieli ustalić autorzy programu „Ściśle Jawne”, polityk od lat miał skutecznie unikać procedur sprawdzających. Co więcej, mimo zasiadania od listopada 2023 roku w sejmowej komisji do spraw służb specjalnych, Czarzasty miał nie złożyć ankiety bezpieczeństwa osobowego do ABW. W ocenie dziennikarzy TV Republika powodem ma być sieć powiązań biznesowo-towarzyskich, którą od lat 90. ma budować środowisko dawnego polityka SLD.
W. Czarzasty, Marszałek Sejmu, druga osoba w RP, nie prześwietlony przez służby, w którego najbliższym otoczeniu jest Rosjanka pracująca dla domu aukcyjnego z Sankt Petersburga (związanego ze Sberbankiem), aktywnie bierze udział w wojnie koalicji D. Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim
— twierdzi red. Piotr Nisztor.
Zarówno Włodzimierz Czarzasty, jak i jego żona Małgorzata mieli nie odpowiedzieć na pytania dziennikarzy dotyczące ich powiązań oraz o brak ankiety bezpieczeństwa. Nie tak dawno media opisywały aferę wokół środków rozdysponowanych z KPO. Pieniądze z KPO miał otrzymać m.in. hotel Mościcki w Spale. W zarządzie spółki PDK Hotele zarządzającej hotelem w Spale, zasiada żona polityka, Małgorzata Czarzasty. W Krajowym Rejestrze Sądowym, w kategorii osób powiązanych z tą spółką wymieniona jest m.in. Swietłana Czestnych.
koal/X/TVRepublika/niezalezna.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/751552-czy-czarzasty-byl-sprawdzany-przez-sluzby-i-ma-certyfikat-abw
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.