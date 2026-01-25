W programie „Śniadanie Rymanowskiego” (Polsat News) poruszono m.in. relacji Polski z USA za czasów prezydentury Donalda Trumpa i złośliwych wpisów premiera Donalda Tuska, który sugeruje, że prezes PiS i prezydent Nawrocki powinni zacząć krytykować prezydenta USA.
Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak odniósł się do faktu, że premier Włoch Georgia Meloni jasno krytykowała niektóre działania czy wypowiedzi prezydenta USA.
Premier Meloni mając silną władzę i będąc prawicowym politykiem w pewnej dobrej relacji z prezydentem Trumpem, ma znacznie więcej przestrzeni na dystansowanie się, polemikę czy krytykę, niż Polska z premierem Tuskiem, który wbijał w Trumpa szpilki, kiedy to nie było potrzebne, które celował mu w plecy pistolecikiem z palców jak idiota nie wiadomo po co, co jest uwiecznione na zdjęciach. W tej chwili jesteśmy zakładnikami…
— mówił Krzysztof Bosak.
Jesteśmy na kolanach. Przestańcie czołgać się przed Amerykanami
— rzucił nagle uczestniczący także w Robert Biedroń.
Polskie interesy na forum międzynarodowym trzeba reprezentować dumnie, ale też mądrze. Pomiędzy dumą a głupotą jest bardzo duża różnica, którą sądzę, że pan nie rozumie
— dokończył swoją myśl Bosak.
Poboży: Premier zajmuje się internetowym trollingiem
W programie zachowanie Donalda Tuska wobec Donalda Trumpa i prezydenta Karola Nawrockiego ocenił też Błażej Poboży.
W czasie, gdy prezydent Karol Nawrocki spotyka się między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem, gdy mówi o naszych gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA, gdy otrzymuje jednoznaczną deklarację niezmniejszonej obecności Amerykanów w Polsce (…), czym się zajmuje premier polskiego rządu? Internetowym trollingiem i tak jest od dwóch lat
— Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
