WIDEO

Bosak podsumował Tuska: Jak idiota celował pistolecikiem z palców w plecy Trumpa. Wbijał mu szpilki, kiedy to nie było potrzebne

  • Polityka
  • opublikowano:
Krzysztof Bosak i Donald Tusk / autor: PAP/Albert Zawada/PAP/Wiktor Dąbkowski
Krzysztof Bosak i Donald Tusk / autor: PAP/Albert Zawada/PAP/Wiktor Dąbkowski

W programie „Śniadanie Rymanowskiego” (Polsat News) poruszono m.in. relacji Polski z USA za czasów prezydentury Donalda Trumpa i złośliwych wpisów premiera Donalda Tuska, który sugeruje, że prezes PiS i prezydent Nawrocki powinni zacząć krytykować prezydenta USA.

Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak odniósł się do faktu, że premier Włoch Georgia Meloni jasno krytykowała niektóre działania czy wypowiedzi prezydenta USA.

Premier Meloni mając silną władzę i będąc prawicowym politykiem w pewnej dobrej relacji z prezydentem Trumpem, ma znacznie więcej przestrzeni na dystansowanie się, polemikę czy krytykę, niż Polska z premierem Tuskiem, który wbijał w Trumpa szpilki, kiedy to nie było potrzebne, które celował mu w plecy pistolecikiem z palców jak idiota nie wiadomo po co, co jest uwiecznione na zdjęciach. W tej chwili jesteśmy zakładnikami…

— mówił Krzysztof Bosak.

Jesteśmy na kolanach. Przestańcie czołgać się przed Amerykanami

— rzucił nagle uczestniczący także w Robert Biedroń.

Polskie interesy na forum międzynarodowym trzeba reprezentować dumnie, ale też mądrze. Pomiędzy dumą a głupotą jest bardzo duża różnica, którą sądzę, że pan nie rozumie

— dokończył swoją myśl Bosak.

Poboży: Premier zajmuje się internetowym trollingiem

W programie zachowanie Donalda Tuska wobec Donalda Trumpa i prezydenta Karola Nawrockiego ocenił też Błażej Poboży.

W czasie, gdy prezydent Karol Nawrocki spotyka się między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem, gdy mówi o naszych gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA, gdy otrzymuje jednoznaczną deklarację niezmniejszonej obecności Amerykanów w Polsce (…), czym się zajmuje premier polskiego rządu? Internetowym trollingiem i tak jest od dwóch lat

— Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

CZYTAJ TAKŻE:

Trump nakłada sankcję na europejskie kraje ws. Grenlandii. Meloni: „To błąd i ja tego nie podzielam”. Zaapelowała o wznowienie dialogu

Ależ riposta prezydenta Nawrockiego! Tusk na deskach. „Trzecią dekadę Pan klęczy, od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało…”

tkwl/Polsat News/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych