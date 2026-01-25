„W Polsce 2025 mają serdecznie dość Hołowni. ‘To, co teraz oglądamy, to efekt jego knucia’”- to wymowny tytuł artykułu Dominik Długosz w najnowszym „Newsweeku”. Trzeba jednak zaznaczyć, że tekst oparty jest wyłącznie na anonimowych źródłach.
To, co w ostatnim tygodniu wydarzyło się w Polsce 2050, może odczuć cała koalicja. Czy awantura w partyjce mającej 650 członków może wywrócić rząd?
— zapytała red. Dominika Długosz, nie próbując nawet ukryć swojego lekceważącego stosunku do Polski 2050.
Geneza chaosu w Polsce 2050
Cały chaos w Polsce 2050 wybuchł faktycznie po tym, jak Szymon Hołownia zadeklarował, że nie będzie się ubiegał o stanowisko przewodniczącego Polski 2050 w kolejnych wyborach. Otworzyło to szanse pokierowania partią przez inne osoby, wybory w formie internetowej zakończyły się jednak totalną kompromitacją partii - ich II tura, w której mierzyły się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska została unieważniona. Oficjalnie z powodu problemów technicznych, ale do tej pory jednoznacznie nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło - w pewnym momencie z partii płynęły nawet sugestie, że wybory zostały zakłócone przez atak hakerski z zewnątrz, ale nie przedstawiono na to żadnych sensownych dowodów. Wiele osób zostało zaskoczonych, gdy Szymon Hołownia zapowiedział, iż w tej sytuacji i możliwej powtórce całości wyborów mógłby jednak wystartować, by ratować partię.
Wszyscy mają go serdecznie dość. Naprawdę od lidera należy wymagać jakiejś minimalnej chociaż stabilności. To, co teraz oglądamy, to efekt jego knucia, niezdecydowania, to on jest źródłem całego tego zamieszania
— miała usłyszeć dziennikarka „Newsweeka” w Polsce 2050, a takie opinie mieli mieć zwolennicy obydwu kandydat z II tury partyjnych wyborów.
Propozycja PiS dla Pełczyńskiej-Nałęcz?
Z kolei koalicjanci Polski 2050 mają się obawiać, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w wypadku objęcia sterów w partii, może wejść w układ w PiS i zostać premierem.
Na stole jest także scenariusz układu z PiS i teki premiera dla Pełczyńskiej-Nałęcz
— mieli mówić red. Długosz „zaniepokojeni koalicjanci”. Nikt jednak pod nazwiskiem nie potwierdził tych plotek. Istotne jest też - o czym wspomniano w artykule - że nawet, gdyby Pełczyńska-Nałęcz chciała zrealizować taki scenariusz, to wielu posłów Polski 2050 by na niego nie przystało i doszłoby do podziału klubu.
Niektórzy politycy z Polski 2050 mają mówić, że Pełczyńska Nałęcz jest zwolenniczką wyjścia Polski 2050 z koalicji z Donaldem Tuskiem. Uznaje - i praktyka pokazuje, że nie jest to bezpodstawne - że to jedyna droga, aby Polski 2050 mogła zawalczyć o cokolwiek w nadchodzących wyborach. W tym kontekście warto przypomnieć los Nowoczesnej, która wybrała inną drogą - w pełni zgodnej współpracy z wówczas Platformą Obywatelską. Finał tego jest taki, że Nowoczesnej już nie ma - po co wyborcy mieli na nią głosować, skoro niemal niczym nie różniła się już od większej PO?
Nasi wyborcy zniknęli, musimy ich odzyskać a jak mamy to zrobić, skoro Tusk nam zabiera cały tlen?
— mają pytać politycy Polski 2050, najwyraźniej w końcu dostrzegający, czym się kończy porozumienie z Donaldem Tuskiem.
Działacze PSL i Lewicy źli na Tuska
Co ciekawe, według artykułu „Newsweeka” także politycy PSL i Lewicy zauważają, że ich formacje idą na dno kosztem Koalicji Obywatelskiej, a przede wszystkim kierującego tą partią premiera Donalda Tuska.
Nie dość, że zabiera nam wyborców, to coraz częściej stawia na swoim i ucina każdą dyskusję. Odpowiemy za wszystko, co się wydarzyło w tym rządzie
— podkreślają politycy Lewicy i PSL-u w nieoficjalnych rozmowach.
Jaka przyszłość czeka Polskę 2050?
W tym momencie trudno powiedzieć, kto obejmie przewodnictwo w Polsce 2050. Wydaje się jednak jasne, że jeśli ta partia szybko nie zakończy wewnętrznych sporów, a następnie nie odetnie się i nie odróżni mocno od Koalicji Obywatelskiej, to podzieli los m.in. Nowoczesnej, czyli przestanie istnieć.
