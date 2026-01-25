Były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda odniósł się na antenie Telewizji wPolsce24 do bezczelnych słów Donalda Tuska skierowanych pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Premier zasugerował, że prezydent klęczy przed Donaldem Trumpem. „Znów zaczepia, łapie i szczypie za nogawkę pana prezydenta jak mały ratlerek. Trzeba mu było odpowiedzieć, to on zaczął tę dyskusję. Z Berlina nie wszystko widać” - powiedział europoseł PiS.
Premier Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego za jego zdaniem niewystarczające słowa potępienia wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który bagatelizował rolę żołnierzy NATO w misji w Afganistanie. Zasugerował, aby prezydent wstał z kolan. W odpowiedzi Karol Nawrocki stwierdził, że Tusk „trzecią dekadę klęczy, od Berlina po Brukselę” a i „w Moskwie też się zdarzało”. W ocenie europosła PiS Waldemara Budy Tusk zachowuje się jak mały piesek, który ciągle ujada.
Po pierwsze proszę pamiętać, kto był przyczyną, a kto to skutkiem. Donald Tusk znów zaczepia, łapie i szczypie za nogawkę pana prezydenta jak mały ratlerek. Trzeba mu było odpowiedzieć, to on zaczął tę dyskusję
— powiedział w Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Waldemar Buda.
Kiedy się leży, to nie widać, jak inni się poruszają
Były minister rozwoju i technologii zwrócił także uwagę, że Tusk uderzył w prezydenta bez powodu, tylko po to, aby dokuczyć.
Dlaczego uderzać w tym przypadku w Karola Nawrockiego? To po pierwsze, a po drugie, mam wrażenie, że z Berlina nie wszystko widać, ale panie premierze, my tutaj w Polsce to na stojąco wyprostowani i dumni, więc może pan tego nie dostrzega. A już po trzecie, to ciężko z pozycji leżącej widzieć kogoś, kto klęczy. On nie może tego dostrzec, bo on w zasadzie w Brukseli to nie tylko klęczy, ale leży. W związku z tym, nie widzi, jak poruszają się ludzie wokół niego
— powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości, który nie ma wątpliwości, że Tusk atakuje z premedytacją i ma pełną świadomość ostrej odpowiedzi, którą usłyszy.
Jeżeli Tusk pozwala sobie na takie rzeczy, to z pełnymi konsekwencjami wiedząc, że dostanie strzał w drugą stronę i musi mieć tego świadomość. Jeżeli zaczepia tak niegrzecznie, to musi się z tym po prostu liczyć
— stwierdził europoseł PiS Waldemar Buda.
Robert Knap/Telewizja wPolsce24
